Ville de Vaudreuil-Dorion
Une dernière chance pour soumettre une idée au budget participatif
Fidèle à sa volonté de promouvoir une culture de participation publique, la Ville de Vaudreuil-Dorion lance officiellement la cinquième édition de son budget participatif. Les citoyens qui souhaitent déposer un projet peuvent le faire jusqu'au vendredi 2 octobre.
Pour l’édition 2026, le budget participatif comporte de nouveau un volet général de 65 000 $ et un volet jeunesse de 10 000 $. À cela s’ajoute le Fonds communautaire Écoprojets, doté d’une enveloppe de 25 000 $, qui sera reconduit au printemps 2027 pour les projets à caractère environnemental. Au total, 100 000 $ sont consacrés à la participation citoyenne.
« Récemment, l’inauguration du verger collectif, issu d’un budget participatif précédent, nous rappelle à quel point les idées citoyennes peuvent prendre forme et enrichir concrètement notre milieu de vie. Avec le lancement de l’édition 2026, nous invitons de nouveau la population à proposer des projets qui reflètent leurs besoins et leurs aspirations. Chaque initiative déposée contribue à façonner une ville plus dynamique, plus inclusive et plus proche de sa communauté. J’encourage donc les citoyens de tous âges à participer en grand nombre et à saisir cette occasion de voir leurs idées devenir réalité », a déclaré le maire Paul Dumoulin.
Volet général
Tout citoyen de Vaudreuil-Dorion âgé de 18 ans et plus peut déposer un projet, seul ou en équipe. Cette participation se fait à titre personnel. Les associations et corporations ne peuvent déposer de projet, mais un citoyen peut être appuyé par un organisme ou une institution.
Volet jeunesse
Toute personne résidant à Vaudreuil-Dorion âgée de 12 à 17 ans peut déposer un projet, à condition d’être accompagnée d’un adulte qui contresigne le formulaire.
Pour être admissibles, les projets présentés doivent répondre à certains critères, lesquels sont accessibles sur le site Web de la Ville, sous les onglets La ville / Information / Participation citoyenne / Budget participatif. Les projets environnementaux, quant à eux, devront être soumis ultérieurement dans le cadre du Fonds communautaire Écoprojets 2027. Du 12 au 16 octobre, un comité de coordination analysera la recevabilité des projets et déterminera ceux qui seront soumis au vote populaire.
À compter du 2 novembre, les citoyens pourront voter pour leur projet favori sur le site Web de la Ville ou à la bibliothèque municipale, et ce, jusqu’au 27 novembre. Un seul vote par personne sera permis.
Les projets gagnants seront dévoilés lors du dépôt du budget 2027, le 7 décembre 2026.
Les projets et toute question concernant le budget participatif peuvent être envoyés à l’adresse suivante : budgetparticipatif@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
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