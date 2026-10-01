Le projet Des kilomètres d’histoires se distingue à l'échelle provinciale

Le projet Des kilomètres d’histoires de la bibliothèque Marie-Uguay de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot figure parmi les finalistes 2026 des Prix des bibliothèques publiques du Québec dans la catégorie Prix Complicité.

Le projet allie lecture, culture, technologie interactive et activité physique pour faire découvrir autrement le patrimoine régional et encourager la littératie auprès de la clientèle jeunesse. La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot s’est associée à Atracktiv, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et à des artistes locaux pour offrir une expérience littéraire ancrée dans l’histoire de la région, avec les deux premiers vélos-contes au Québec, une exposition et bientôt des trajets interactifs.

Les Prix des bibliothèques publiques du Québec ont été créés pour souligner la vitalité, l’expertise et les réalisations des bibliothèques publiques de la province ainsi que l’apport des actrices et des acteurs du domaine. Une reconnaissance amplement méritée et célébrée lors d’un Gala bisannuel.

En 2026, le Gala aura lieu le 22 octobre, au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny.