Vaudreuil-Dorion honore Guy Pilon en lui dédiant son esplanade

Le mercredi 30 septembre 2026, lors du vernissage de l’exposition Tour de piste, présentée dans le cadre du 20e anniversaire du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion (FCVD), le maire, Paul Dumoulin, a annoncé que l’esplanade située devant le pôle municipal portera désormais le nom d’Esplanade Guy-Pilon.

L’annonce s'est déroulée en présence d'élus, d'employés municipaux et de figures marquantes du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion, un événement que Guy Pilon a soutenu avec passion au fil des ans. Cet hommage prend une valeur hautement symbolique : il souligne simultanément le 20e anniversaire du festival et la conclusion de ses 20 années à la tête de la mairie, marquant ainsi son départ de la vie politique municipale au terme de son mandat.

Guy Pilon a d'abord été conseiller municipal en 1998, puis maire à partir de 2005. Il a guidé le grand développement de la ville pendant 20 ans. En donnant son nom à l'esplanade du Pôle Municipal, un endroit où les citoyens se rassemblent pour des activités culturelles, citoyennes et festives, la Ville veut le remercier pour tout son engagement et ce qu'il a fait pour la communauté.

« Au nom du conseil municipal et de la population de Vaudreuil-Dorion, je tiens à remercier sincèrement Guy Pilon pour son dévouement, sa vision et son engagement envers notre ville. En attribuant son nom à l’esplanade du pôle municipal, située devant l’hôtel de ville, nous souhaitons reconnaître l’empreinte durable qu’il a laissée sur notre municipalité et rappeler son apport exceptionnel à son développement », a ajouté Paul Dumoulin.

L’esplanade porte officiellement ce nom dès aujourd’hui.