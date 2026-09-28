Célébrations d'Halloween à Vaudreuil-Dorion

Pour l’Halloween, la Ville de Vaudreuil-Dorion convie sa population à une aventure interactive en plein air. Du 3 octobre au 3 novembre, entre 7 h et 23 h, les citoyens sont invités à se rendre au parc-nature Harwood pour découvrir un parcours évolutif à l’aide d’une application mobile gratuite. L'événement culminera le samedi 31 octobre puisque des activités thématiques supplémentaires seront proposées.

« L’Halloween est une fête qui fait le bonheur des enfants, mais qui sait aussi raviver l’esprit festif des plus grands. La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de proposer une activité qui permet à toute la famille de souligner cette fête d’une façon originale, ludique et interactive. Quel plaisir de pouvoir le faire dans le magnifique parc-nature Harwood, un espace vert apprécié de notre population. « Nous invitons petits et grands à venir profiter de cette expérience et à redécouvrir le parc sous un tout autre jour », mentionne Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion.

Guidés par une application mobile, les aventuriers progresseront au fil d’énigmes à résoudre. Pour participer, un seul téléphone intelligent avec données Internet par groupe est requis. Il suffit de télécharger gratuitement l’application « Parcours Ludiques », disponible sur l’App Store ou Google Play, et d’entrer le code d’accès VDD26.

Ce parcours peut être complété beau temps mauvais temps en environ 60 minutes. Pour une visite

En soirée, il est recommandé d'apporter une lampe de poche.

Laisser le parcours prendre vie

Le jour de l’Halloween, de curieux personnages erreront sur le site de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Les gens de Vaudreuil-Dorion seront d'autant plus divertis en raison des diverses animations proposées le 31 octobre.

La Caravane Mozaïk sera également sur place avec un atelier de création, tandis qu’une station de maquillage sera aménagée pour les enfants. Bonbons et boissons chaudes seront offerts gratuitement.

Une soirée destinée aux ados

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans pourront aussi participer à une soirée d’Halloween spécialement préparée pour eux. Le tout aura lieu le vendredi 30 octobre, de 18 h à 21 h au pôle municipal.

Les ados intéressés peuvent notamment s'attendre à un concours de costumes, une animation musicale avec DJ, des jeux d’arcade et de réalité virtuelle, du karaoké, du maquillage et un photobooth. Un film d’horreur, classé 13 ans et plus, sera également présenté à 19 h. Bonbons, pâtisseries et maïs soufflé seront au menu.

La programmation complète de l’Halloween est disponible en ligne sur le site Web de la Ville dans la section Loisirs et culture, sous Activités et événements.