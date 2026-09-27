Pour une conférence
L'ancienne cycliste olympique, Geneviève Jeanson, de passage à Saint-Lazare
Ancienne cycliste olympique sur route, professionnelle du conditionnement physique et porte-parole du sport sain et sécuritaire, Geneviève Jeanson sera de passage à Saint-Lazare le 15 octobre prochain dès 19 h. À l'occasion d'une conférence, elle partagera avec authenticité son parcours exceptionnel, marqué autant par les sommets de la performance que par les épreuves qu’elle a traversées.
À travers son témoignage, elle raconte les abus qu’elle a subis, les conséquences du dopage, son cheminement vers la reconstruction et son retour à un mode de vie sain. Aujourd’hui conférencière engagée, elle met à profit son parcours de vie, son expérience sportive et sa capacité à créer des liens afin de sensibiliser des publics variés.
Son histoire a inspiré le film La Petite Reine, acclamé sur la scène internationale. En 2022, elle est revenue à la compétition pour redéfinir son rapport à la performance, puis a publié son autobiographie, La Cassure, en 2025.
De victime, à survivante, à guerrière, une conférence inspirante qui aborde avec courage les thèmes de la résilience, du dépassement de soi et de l’importance d’un sport sain et sécuritaire, autant pour les sportifs que pour le grand public.
L'activité est gratuite et s'adresse aux personnes de 16 ans et plus, résidentes ou non de Saint-Lazare. Un maximum de 250 participants sera accepté au Centre communautaire de Saint-Lazare, situé au 1301, rue du Bois, Saint-Lazare (Québec) J7T 3E6. L'inscription est obligatoire en ligne ou au 450 424 8000, poste 220, pour y assister et peut se faire jusqu'au 14 octobre à 16 h 30.
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