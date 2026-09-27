Une consultation publique virtuelle pour les citoyens de Rigaud

Les travaux de la phase 1 du projet de conversion de la voie ferrée en piste cyclable s’amorceront prochainement dans le quartier Saint-François à Rigaud. Cette première phase concerne le tronçon qui longe les rues Frère-André-Daoust, Joly, Aimé-Aubry et Wilfrid-Lalonde, indique la localité.

Une consultation publique virtuelle se tiendra le 14 octobre prochain à 18 h 30 pour permettre aux personnes intéressées d’en apprendre davantage et d’échanger sur le projet. Les travaux comprennent notamment du pavage afin d’aménager la future piste cyclable et l’aménagement des sentiers pour y accéder.

L’inscription est obligatoire. Pour participer, écrivez à consultation@ville.rigaud.qc.ca avant le mercredi 30 septembre 2026.