Une nouvelle embauche au du Service du greffe et des affaires juridiques

La Ville de Vaudreuil-Dorion annonce la nomination de Me Tania Lê au poste de greffière et directrice du Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Me Lê est entrée en poste ce mardi 22 septembre.

Avocate de formation et membre du Barreau du Québec, Me Tania Lê est aussi membre de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Elle a occupé les postes de greffière à la Ville de Baie-D’Urfé ainsi que de cheffe de service du greffe et greffière adjointe à la Ville de Brossard. Passionnée par l’optimisation des processus, elle détient la certification « ceinture jaune » de la méthodologie Lean Six Sigma.

« Je suis ravi d’accueillir Me Lê au sein de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Notre équipe de direction et l’ensemble de l’organisation bénéficieront assurément de l’expérience qu’elle a acquise dans les autres Municipalités où elle a évolué. Son expertise sera un atout précieux pour la Ville », souligne le directeur général Olivier Van Neste.

Le Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de Vaudreuil-Dorion, composé de dix personnes, assure le soutien administratif et juridique nécessaire à la tenue et au suivi des assemblées du conseil municipal. Il est responsable du processus d’adoption des règlements, du processus d’appel d’offres et de l’ouverture des soumissions. Il publie les avis publics requis par la loi. Il reçoit et gère les réclamations contre la Ville. À titre de personne responsable désignée, la greffière reçoit et répond aux demandes d’accès à l’information. Le Service se veut également le gardien de l’ensemble des archives de la Ville et procède à la vente des immeubles dont les taxes sont impayées. Enfin, la greffière agit à titre de présidente lors d’élections ou de référendums municipaux.