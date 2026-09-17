Lancé le 15 septembre
Espace citoyen NDIP: un nouveau guichet numérique maintenant disponible
La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot a procédé ce mardi 15 septembre au lancement de son portail numérique : l'Espace citoyen NDIP est maintenant accessible à toute la communauté. Ce guichet unique numérique permet aux citoyens, aux entreprises et aux organismes de transmettre et de suivre leurs requêtes, de recevoir des avis et des alertes et d’accéder à différents services municipaux en ligne.
Avec la plateforme Espace citoyen NDIP, la Ville souhaite simplifier les communications avec sa population. Cette plateforme permet de transmettre une demande au moment qui convient, d’en suivre l’évolution et de recevoir rapidement des informations importantes. Elle continuera d’évoluer afin d’intégrer progressivement de nouveaux services. « J’invite les Perrotdamoises et Perrotdamois à créer un compte dès aujourd’hui », souligne Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Des requêtes accessibles en tout temps
L’Espace citoyen NDIP permet de transmettre une requête en ligne, à toute heure du jour et de la nuit. Les demandes peuvent notamment concerner les collectes, les bris d’équipement, le déneigement, le nettoyage des rues et d’autres services municipaux. Les requêtes et les échanges avec la Ville sont regroupés au même endroit, ce qui facilite leur suivi et permet une communication plus directe avec les services municipaux.
Des avis et des alertes au même endroit
Les personnes inscrites peuvent recevoir des avis et des alertes concernant notamment les avis d’ébullition, les travaux en cours et les mesures d’urgence. La plateforme donne également accès à l’information liée au rôle d’évaluation foncière. Les personnes résidentes peuvent aussi accéder à leur carte citoyenne sur leur téléphone intelligent. La carte citoyenne peut ensuite servir de preuve de résidence pour accéder aux services de la Ville.
Une plateforme qui continuera d’évoluer
De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées progressivement, notamment pour faciliter la gestion des demandes de permis ainsi que la consultation et le paiement des comptes de taxes en ligne.
Disponible via une application mobile
Pour se connecter à l'Espace citoyen NDIP, il fut télécharger l’application depuis la plateforme de son choix. Recherchez Espace citoyen NDIP sur App Store ou Google Play, puis créer son compte. La navigation sur portail Espace citoyen NDIP est aussi conviviale qu’intuitive. Toutefois, des tutoriels ont été créés pour accompagner et aider les intéresés à se familiariser avec ce nouvel outil.
Accès au portail : espacecitoyen.ndip.org
Tutoriels : ndip.org/tutoriel-espace-citoyen-ndip
Pour d'autres questions, on peut communiquer avec le Guichet unique au 514 453-4128 ou guichetunique@ndip.org.
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