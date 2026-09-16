La caserne de Saint-Lazare ouvre ses portes au public ce samedi

La Ville de Saint-Lazare invite ses nouveaux résidents à profiter de l'activité portes ouvertes à la caserne incendie pour découvrir leur Ville et échanger avec les équipes municipales. Ce samedi de 10 h à 15 h, les employés des différents services seront sur place pour informer les visiteurs sur la richesse du territoire.

On pourra en apprendre plus sur les activités, les projets et les initiatives qui dynamisent la communauté, en plus de poser des questions, d'explorer les nombreux services offerts et d'apprendre comment rester informé sur la vie municipale.

Trois paniers-cadeaux seront tirés au cours de l'activité

Au programme:

- Kiosque du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;

- Kiosque du Service des communications;

- Kiosque du Service de l'environnement;

- Kiosque de la prévention incendie;

- Kiosque de la sécurité publique;

- Kiosque de la sécurité civile;

- Jeux;

Sinon, l'événement des portes ouvertes de la caserne est l'occasion idéale pour en apprendre davantage sur le métier de pompiers et sur les comportements à adopter au quotidien afin d'améliorer la sécurité de tous. Une expérience enrichissante autant pour les petits que pour les grands.

Cette initiative se veut un tremplin pour promouvoir la Semaine de la prévention des incendies, qui se déroulera du 4 au 10 octobre 2026.

La caserne est située au 1800, avenue Bédard à Saint-Lazare. On peut joindre le personnel au 450-424-8000 ext. 317 ou par courriel au incendie@ville.saint-lazare.qc.ca.