Une nouvelle entente concernant l'eau potable dans Soulanges

Les municipalités de Sainte-Justine-de-Newton et de Saint-Polycarpe ont confirmer, à la séance du conseil du lundi 14 septembre, la signature officielle d’une nouvelle entente municipale relative à l'approvisionnement en eau potable, marquant l’aboutissement de plusieurs années de discussions, de négociations et de collaborations entre les deux municipalités

Cette entente prévoit la création de la Régie de l’eau de Sainte-Justine-de-Newton et de Saint-Polycarpe, un nouvel organisme intermunicipal qui assurera l’exploitation et l’administration du système d’approvisionnement en eau potable ainsi que la gestion des infrastructures communes relevant de sa responsabilité.

Un partenariat tourné vers l’avenir

Cette nouvelle structure permettra également à chacune des municipalités de devenir propriétaire du réseau de distribution situé sur son territoire, à l’exception de la portion commune qui relèvera de la Régie.

Le tout représente notamment un avantage important sur le plan du financement des infrastructures. Chaque entité pourra présenter des demandes d’aide financière pour les infrastructures relevant de leurs responsabilités respectives, selon les critères d’admissibilité des différents programmes gouvernementaux.

De plus, elle assurera une gestion commune et concertée de l'approvisionnement en eau potable, une définition clair des responsabilités de chaque parti concernés et une planification des investissements futurs de façon équitable et transparente. La régie favorisera également l'accès aux programmes d'aide financière pour les infrastructures relevant respectivement des deux municipalités tout en renforçant la collaboration entre les deux municipalités pour les années à venir.

Prochaine étape : la constitution de la régie

La conclusion de cette entente constitue une étape déterminante dans le processus de mise en place de la nouvelle Régie. Le dossier est maintenant entre les mains du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), qui devra procéder à l'approbation de l'entente et décréter officiellement la constitution de la Régie de l'eau de Sainte-Justine-de-Newton et de Saint-Polycarpe.

Les deux municipalités poursuivront leur collaboration au cours des prochains mois afin de concrétiser la nouvelle structure de gestion prévue à l'entente et d'amorcer pleinement ce nouveau chapitre entre Sainte-Justine-de-Newton et Saint-Polycarpe pour la gestion de leurs infrastructures d'eau potable.