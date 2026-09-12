Saint-Lazare
Le Chalet 12-17 dévoile sa programmation automnale
Le Chalet pour les ados de 12 à 17 ans de Saint-Lazare a dévoilé récemment sa programmation automnale qui débutera le 11 septembre prochain. Le lieu est situé au 1591 avenue Bédard.
C'est un point de rencontre qui offre une foule d'activités dans une ambiance de franche camaraderie. Chaque fin de semaine jusqu'au dimanche 18 octobre, c'est au Chalet que ça se passe. Les 12 à 17 ans, résidents ou non seront les bienvenus gratuitement.
En tout temps, on peut s'y amuser avec des jeux d'arcade, des jeux de société, des jeux vidéo, une table de billard, de la musique et plus. Les heures d'ouverture sont les suivantes: les vendredis de 18 h à 21 h, les samedis de 15 h à 21 h et les dimanches de 15 h à 18 h.
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