Dévoilement d'une programmation culturelle riche et diversifiée

C'est le vendredi 11 septembre que la Ville de Vaudreuil-Dorion a officiellement dévoilé sa programmation culturelle prévue pour l'automne 2026. Profitons-en pour rappeler que le conteur Martin Nicolas Handfield est de passage à la Maison Félix-Leclerc la même journée.

Au cours des prochains mois, la population pourra profiter d’une foule d’activités gratuites allant de l’exploration de différentes disciplines artistiques à la création en arts visuels, aux expositions, aux spectacles musicaux, de contes et de théâtre ainsi qu’à la littérature.

La Maison Félix-Leclerc rouvre ses portes

Dès le 11 septembre, et ce jusqu'au 28 novembre, le bâtiment patrimonial sera de nouveau animé les vendredis soir avec une série de rencontres culturelles présentées à 19 h 30. Soirées musicales, de contes, de théâtre et cabaret littéraire s’y succéderont dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

En plus de la programmation du vendredi soir, la Maison sera ouverte pour des visites guidées ou libres les vendredis dès 17 h et les samedis de 11 h à 16 h. Toutes les activités sont gratuites.

L’Oasis créative s’installe dans un nouvel espace pour l’automne

Du 21 septembre au 5 décembre, l’Oasis créative prendra place dans la salle Quinchien du pôle municipal les lundis de 13 h à 17 h, les mardis de 15 h à 21 h, les vendredis de 11 h à 16 h et les samedis de 11 h à 16 h.

C'est quoi l’Oasis ? Il s'agit d'un espace propice à la création, où les citoyens peuvent expérimenter différentes techniques artistiques, échanger avec leurs voisins et laisser libre cours à leur imagination. Les artistes Monica Brinkman, Isabelle Deprez, Annick Gauvreau, Nathalie Paquette, Marjorie Taillefer et Stéphanie Viens accompagneront les participants au fil de la saison.

Le matériel est toujours fourni sur place et aucune réservation n’est nécessaire. Comme pour les activités proposées à la maison Félix-Leclerc, les services de l'Oasis sont gratuits et ouverts à tous. Notons toutefois que les places sont limitées.

S’initier à la création avec le passeport culturel

La programmation automnale comprend également le Passeport culturel, qui permet aux citoyens de 16 ans et plus de s’initier à différentes disciplines artistiques dans le cadre d’ateliers pratiques.

Les thématiques cette saison touchent à la fabrication de bijoux en calebasses, la création d’une statuette, l'initiation au crochet, la peinture acrylique ainsi que la création d’un tableau décoratif à partir de mousse et d’éléments naturels.

Les inscriptions débuteront le 22 septembre à 9 h. Les activités sont réservées aux résidents de

Vaudreuil-Dorion et les places sont limitées. Les ateliers se dérouleront cet automne dans la salle Rivière-des-Outaouais du pôle municipal.

La fête des mots s'invite à Vaudreuil-Dorion

L’édition 2026 de MOSA se déroulera du 25 septembre au 30 octobre à l’esplanade urbaine du pôle municipal. La promenade littéraire proposera l’exposition sur des barils lumineux des textes d’auteurs et d’autrices de Vaudreuil-Soulanges ayant été invités à s’inspirer du thème Aller à l’essentiel.

En parallèle, la population a été appelée à rédiger quelques mots à partir de la même thématique sur des rubans de couleurs accrochés au treillis longeant la terrasse de la bibliothèque.

Enfin, les 25, 26 et 27 septembre, les artistes Natacha Marleau, Marie-Belle Ouellet et Nathalyrmène Rousseau exposeront les réalisations des personnes ayant participé à leurs ateliers de médiation culturelle cet été, inspirées de l’œuvre de Félix Leclerc, dans la Caravane Mozaïk, qui se trouvera pour l’occasion à la Maison Félix-Leclerc.