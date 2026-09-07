La 16e édition de la course de boîtes à savon du Club Optimiste

Le Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion attend les jeunes et les fervents de courses, le 12 septembre prochain pour la 16ᵉ édition de sa traditionnelle course de boîtes à savon. L’événement se tiendra sur la rue Chicoine, à la hauteur du rang Saint-Antoine.

Cette activité s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans au coût de cinq dollars. En plus, nul besoin d'avoir sa propre voiture puisque les bolides de course seront fournis directement par le Club Optimiste. Les participants n’ont qu’à apporter leur casque de protection et des souliers adaptés.

La course sera divisée en trois catégories d’âge, soit les 7-8 ans, les 9-10 ans et les 11-12 ans. Chaque catégorie prendra part à deux descentes.

Les participants devront se présenter sur le site afin de confirmer leur présence avant le départ. Pour les 7-8 ans, l’accueil se fera de 7 h 45 à 8 h 30, avec une première descente prévue à 9 h et une deuxième à 10 h 30.

Chez les 9-10 ans, la confirmation des présences aura lieu de 8 h 30 à 9 h. Les deux descentes sont prévues à 9 h 30 et à 11 h.

Enfin, les participants de 11-12 ans devront confirmer leur présence entre 8 h 30 et 9 h. Leurs descentes sont programmées à 10 h et à 12 h.

Le vainqueur de chacune des catégories remportera un trophée. Tous les participants recevront

Une médaille de participation et un chandail à l'effigie de l'événement seront également donnés à tous les enfants présents la journée de la course.

Pour inscrire un jeune intéressé, il suffit de visiter le site web de l'organisation.