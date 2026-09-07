Le 12 septembre à Vaudreuil-Dorion
La 16e édition de la course de boîtes à savon du Club Optimiste
Le Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion attend les jeunes et les fervents de courses, le 12 septembre prochain pour la 16ᵉ édition de sa traditionnelle course de boîtes à savon. L’événement se tiendra sur la rue Chicoine, à la hauteur du rang Saint-Antoine.
Cette activité s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans au coût de cinq dollars. En plus, nul besoin d'avoir sa propre voiture puisque les bolides de course seront fournis directement par le Club Optimiste. Les participants n’ont qu’à apporter leur casque de protection et des souliers adaptés.
La course sera divisée en trois catégories d’âge, soit les 7-8 ans, les 9-10 ans et les 11-12 ans. Chaque catégorie prendra part à deux descentes.
Les participants devront se présenter sur le site afin de confirmer leur présence avant le départ. Pour les 7-8 ans, l’accueil se fera de 7 h 45 à 8 h 30, avec une première descente prévue à 9 h et une deuxième à 10 h 30.
Chez les 9-10 ans, la confirmation des présences aura lieu de 8 h 30 à 9 h. Les deux descentes sont prévues à 9 h 30 et à 11 h.
Enfin, les participants de 11-12 ans devront confirmer leur présence entre 8 h 30 et 9 h. Leurs descentes sont programmées à 10 h et à 12 h.
Le vainqueur de chacune des catégories remportera un trophée. Tous les participants recevront
Une médaille de participation et un chandail à l'effigie de l'événement seront également donnés à tous les enfants présents la journée de la course.
Pour inscrire un jeune intéressé, il suffit de visiter le site web de l'organisation.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La Ville de Pincourt inaugure des pancartes éducatives dans son boisé
Afin de faire découvrir l'espace vert à ses citoyens tout en les éduquant sur les arbres et l'ensemble de la biodiversité du parc, la Ville de Pincourt a procédé, le mardi 8 septembre, à l'inauguration de panneaux éducatifs sur les sentiers du Boisé Laflèche-Rousseau. L'initiative a vu le jour grâce au travail d'étudiantes impliquées ...LIRE LA SUITE
Onze étages qui font réagir sur la rue Boileau à Vaudreuil-Dorion
Le secteur de la gare à Vaudreuil-Dorion est en pleine expansion. Dans les dernières années, les tours d'habitation se sont multipliées autour du Centre multisports André-Chagnon et ce n'était qu'une question de temps avant que les projets immobiliers traversent les voies ferrées pour s'intéresser aux lots sur la rue Boileau. Le maire de ...LIRE LA SUITE
L'Île-Perrot: 10 jours pour voter dans le cadre du budget participatif
Pour la 3ᵉ édition de son budget participatif, la Ville de L'Île-Perrot a retenu trois idées de projets citoyens pour lesquelles la population est appelée à se prononcer. La période de vote est en cours jusqu'au 19 septembre. Le projet qui récoltera le plus de votes sera réalisé plus tard par les équipes municipales. Rappelons que ...LIRE LA SUITE