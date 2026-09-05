Les créations de 150 jeunes prennent vie sur le pôle municipal

La Ville de Vaudreuil-Dorion a présenté récemment, en présence de l’artiste Philippe Corriveau, de jeunes participants et de leurs familles, le résultat du projet ÉCO, une œuvre artistique qui prend vie en projection et en mapping sur le pôle municipal.

Réalisé au cours de l’été à bord de la Caravane Mozaïk, le projet a permis à près de 150 jeunes âgés de 9 à 12 ans, fréquentant les camps de jour de Vaudreuil-Dorion, d’explorer la nature, la biodiversité et la notion d’écosystème par la création artistique et l’animation.

Accompagnés par l’artiste Philippe Corriveau, les jeunes ont d’abord imaginé et créé des animaux, des végétaux et des éléments naturels à l’aide du dessin, du papier découpé et du collage. Ils ont ensuite appris à mettre leurs créations en mouvement grâce à l’animation image par image et aux outils numériques. Les différentes séquences réalisées au cours des ateliers ont finalement été réunies dans une œuvre collective : un écosystème imaginaire, vivant et foisonnant, qui est projeté sur le pôle municipal.

Une collaboration avec les camps de jour

La réalisation d’ÉCO a été rendue possible grâce à une belle collaboration entre l’artiste, les camps de jour et l’équipe d’Animation Jeunesse de la Ville, qui a embarqué dans cette démarche et permis aux jeunes de vivre une expérience de médiation culturelle originale et enrichissante.

« Je veux féliciter les quelque 150 jeunes qui ont participé au projet. Ils ont fait preuve de beaucoup d’imagination et de créativité, et peuvent être fiers de voir leurs créations prendre vie sur le Pôle municipal. Ce projet illustre bien l’importance que la Ville accorde aux initiatives qui permettent aux jeunes, mais aussi à toute notre population, de créer et d’explorer de nouvelles formes d’expression. La culture peut aussi être numérique, interactive et surprenante », souligne le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Paul Dumoulin.

Une première projection sur le pôle municipal

ÉCO constitue la toute première projection présentée sur le pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Après son dévoilement aux jeunes participants et à leurs familles, ce sera au tour du grand public de pouvoir l’admirer durant toutes les fins de semaine du mois de septembre, de 19 h 30 à 23 h.

Rappelons que ce projet a pu être réalisé grâce à l’aide financière provenant de l’Entente de développement culturel entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.