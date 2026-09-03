Un sondage pour Construire ensemble le Rigaud de demain

La Ville de Rigaud invite ses citoyens à participer à un sondage dans le cadre de l’élaboration de sa planification stratégique de 2027- 2031.

Cette démarche est une occasion, selon la Ville, de réfléchir ensemble à l’avenir de ce milieu de vie et de contribuer à orienter son développement en fonction d’une vision commune. Les réponses permettront de mieux comprendre les attentes, les préoccupations et la perception de Rigaud, aujourd’hui et pour les prochaines années. Les résultats du sondage contribueront à guider les prochaines étapes de la démarche.

Le temps requis pour y répondre est d’environ 15 minutes. Le sondage est anonyme et les réponses seront utilisées uniquement à des fins de planification. Participez avant le lundi 14 septembre 2026 via ce lien.