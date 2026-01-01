La 10e édition du Festival interculturel de Pincourt est en préparation

La Ville de Pincourt et son comité interculturel invitent les citoyens à participer à la 10e édition du Festival interculturel qui se tiendra le samedi 19 septembre 2026, de 11 h à 16 h, au parc Bellevue, dont Sarahmée est la tête d’affiche.

« Nous sommes fiers de présenter la 10e édition du Festival interculturel de Pincourt. Depuis ses débuts, cet événement met en lumière les différentes cultures qui composent notre collectivité. Pincourt est fière d’être l’une des seules municipalités de la région à proposer un festival consacré à la célébration de cette diversité. Nous invitons les citoyens à venir profiter de cette journée rassembleuse et à découvrir les rythmes, les saveurs et les traditions d’ici et d’ailleurs! », souligne Claude Comeau, maire de Pincourt.

Au programme, une scène animée par des artistes issus de diverses cultures :

- 11 h 30 : Jean-François Bibeau (Canada);

- 12 h 25 & 13 h 05 : Mayada et Carole (Égypte);

- 12 h 50 : Irish Costello Dance (Irlande);

- 13 h 20 : Sarahmée;

- 14 h 40 : Kavinalaya Dance Academy (Inde);

- 15 h 05 : Pamana (Philippines)

De nombreux kiosques gourmands vous proposeront un menu dégustation à 5 $ par station! Vous retrouverez également des kiosques d’artisanat.

Concours : courez la chance de gagner un panier cadeau au kiosque du comité interculturel! Le Festival interculturel est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Pincourt, du comité interculturel et Peter Shiefke. Prenez note que l’événement sera annulé en cas de mauvaise météo.