Nouvelle convention collective pour les cols bleus et blancs de Pincourt

L’administration municipale de la Ville de Pincourt annonce la signature d’une nouvelle convention collective avec les membres du Syndicat national des employés de la Ville Pincourt. Cette entente a une durée de cinq (5) ans, soit rétroactivement du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette entente témoigne d’une volonté commune de moderniser les pratiques afin de bâtir un milieu de travail agile, performant et attractif, au bénéfice de la population et de l’organisation.

Issue d'un processus de négociation amorcé à l’hiver 2026, un important travail de fond a été réalisé au cours de cette période. Les parties ont notamment procédé à une modernisation substantielle de la convention collective et ont porté une attention particulière à ses dispositions normatives.

« Au nom du conseil, je tiens à féliciter et à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé à cette négociation. Le conseil est satisfait de la conclusion de cette entente responsable, qui reconnaît la contribution essentielle de nos employés et nous permet de continuer d’offrir des conditions de travail compétitives tout en maintenant la qualité des services aux citoyens », mentionne le maire de Pincourt, Claude Comeau.

La partie syndicale a également souligné le travail réalisé au cours des négociations.

« Je tiens à souligner l’excellent travail accompli par notre comité syndical, dont la rigueur et la solidarité ont guidé chacune des étapes de ce processus. Les discussions avec l’employeur ont été menées dans un esprit cordial et respectueux, permettant d’en arriver à une entente solide et équilibrée qui améliore concrètement les conditions de travail des personnes salariées. Cette signature marque un véritable vent de fraîcheur et une modernisation essentielle de nos pratiques collectives », a déclaré M. Christopher Massé, président du syndicat.

La Ville remercie les membres de ses équipes de négociation ainsi que les représentants syndicaux pour leur professionnalisme, leur engagement et leur contribution à la conclusion de cette entente. La signature de cette convention collective représente une nouvelle étape dans le maintien de relations de travail constructives et dans l’évolution du cadre de travail au sein de la Ville de Pincourt.