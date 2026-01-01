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Comité de pilotage

Politique des aînés : Hudson à la recherche des citoyens

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30 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville d'Hudson entreprend le renouvellement de sa Politique des aînés et est à la recherche de membres de la communauté qui souhaitent contribuer activement à cette démarche.

Par conséquent, elle recherche dans ce cadre: 

- Deux (2) résidents d'Hudson;

- Deux (2) représentants d’organismes communautaires œuvrant auprès des aînés;

Les personnes sélectionnées se joindront au comité de pilotage de la Politique des aînés et contribueront à l’élaboration de la nouvelle politique et de son plan d’action.

Au cours de la prochaine année, les membres du comité contribueront à cerner les besoins et les priorités des aînés de Hudson, participeront aux consultations, prendront connaissance des résultats et aideront à définir des actions concrètes afin de faire de Hudson une communauté toujours plus amie des aînés.

Vous souhaitez contribuer à cette démarche? On peut en apprendre plus sur le mandat du comité, les détails de la démarche et la façon de poser sa candidature au: https://hudson.quebec/aines/. 

La date limite pour soumettre une candidature est le 8 septembre prochain. 

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