Politique des aînés : Hudson à la recherche des citoyens

La Ville d'Hudson entreprend le renouvellement de sa Politique des aînés et est à la recherche de membres de la communauté qui souhaitent contribuer activement à cette démarche.

Par conséquent, elle recherche dans ce cadre:

- Deux (2) résidents d'Hudson;

- Deux (2) représentants d’organismes communautaires œuvrant auprès des aînés;

Les personnes sélectionnées se joindront au comité de pilotage de la Politique des aînés et contribueront à l’élaboration de la nouvelle politique et de son plan d’action.

Au cours de la prochaine année, les membres du comité contribueront à cerner les besoins et les priorités des aînés de Hudson, participeront aux consultations, prendront connaissance des résultats et aideront à définir des actions concrètes afin de faire de Hudson une communauté toujours plus amie des aînés.

Vous souhaitez contribuer à cette démarche? On peut en apprendre plus sur le mandat du comité, les détails de la démarche et la façon de poser sa candidature au: https://hudson.quebec/aines/.

La date limite pour soumettre une candidature est le 8 septembre prochain.