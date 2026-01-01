Un excédent au surplus non affecté de plus de 2 M $ à Les Coteaux en 2025

À l'occasion de la séance extraordinaire du conseil municipal du 15 juin dernier, les élus des Coteaux ont présenté et entériné les états financiers pour l'année 2025. Ceux-ci se traduisent par des revenus de fonctionnement se sont établis à 10 441 388$, tandis que les différentes charges pour l’ensemble des services de la Municipalité, y compris les frais financiers et l’amortissement des immobilisations, se sont élevées à 11 258 828$.

En tenant compte des différents éléments de conciliation (amortissement, remboursement de la dette, affectations, etc.), les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 098 324$.

Compte tenu du solde accumulé en 2024 et des opérations réalisées en 2025, l’excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2025 est de 2 295 965$.

Principaux éléments ayant eu une incidence sur les résultats de 2025:

- La ristourne de la Sûreté du Québec plus élevée que prévu;

- Les revenus d’intérêts plus élevés que prévu;

- La non-réalisation de divers travaux d’entretien du réseau d’eau potable et d’égout en 2025;

- La revente d’une propriété acquise en 2024.

Parmi les principaux dossiers pilotés en 2025, la localité mentionne la construction de la nouvelle caserne de pompiers et du garage municipal, le début des travaux de stabilisation de la rue Lippé, la poursuite de la réfection de ses canalisations souterraines dans le secteur nord, le remplacement des membranes de l’usine de filtration, ainsi que la planification de la construction d’un nouveau centre communautaire qui sera annexé à l’hôtel de ville.

La dette à long terme est passée de 9 177 700$ au 31 décembre 2024 à 13 516 700$ au 31 décembre 2025, soit une augmentation nette de 4 339 000$. En 2025, son taux d’endettement s’élevait à 1,76$/100$ de richesse foncière uniformisée.

En 2024 (dernières données complètes disponibles), le taux d’endettement se situait à 1,10$/100$ de richesse foncière uniformisée, comparativement à 1,23$ pour la moyenne des villes et municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à 1,61$ pour la moyenne québécoise.

Malgré l’augmentation du poids de la dette au cours des derniers exercices, plusieurs investissements importants devront être réalisés dans les prochaines années en vue de la mise à niveau des infrastructures et du maintien des actifs, note-t-on. La Municipalité devra donc prioriser les investissements de façon à maîtriser sa dette à long terme.

Le cabinet d’audit externe BCGO S.E.N.C.R.L. a procédé à la vérification des états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 de la Municipalité des Coteaux. À la suite de ce mandat, le rapport de l’auditeur indépendant fait état de l’opinion suivante : «À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles des problèmes décrits dans la section Fondement de l’opinion avec réserve du présent rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité des Coteaux au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »