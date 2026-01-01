Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Trois projets retenus

Budget participatif: il est temps de voter pour les citoyens de L'Île-Perrot

durée 10h00
26 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Pour la 3ᵉ édition de son budget participatif, la Ville de L'Île-Perrot a retenu trois idées de projets citoyens pour lesquelles la population est appelée à se prononcer. La période de vote est en cours jusqu'au 19 septembre. Le projet qui récoltera le plus de votes sera réalisé plus tard par les équipes municipales. 

Rappelons que depuis quelques années, la localité a lancé le budget participatif, une démarche qui offre à ses citoyens l’opportunité de proposer des projets visant à améliorer leur milieu de vie. Une enveloppe de 50 000 $ est allouée à cette initiative, permettant la réalisation des projets sélectionnés par la communauté. 

Ce programme vise à mobiliser l’intelligence collective des résidents, en les impliquant directement dans le processus décisionnel municipal. Les projets proposés peuvent porter sur divers domaines tels que la culture, le sport, l’environnement ou l’embellissement urbain, pourvu qu’ils apportent un bénéfice à la collectivité.

Trois projets soumis au vote 

Pour cette édition 2026 du budget participatif, trois idées sont soumises au vote citoyen. La première initiative consisterait à aménager un terrain de volleyball au parc de la Famille. La seconde prendrait la forme d'un mur d'escalade qui trouverait ancrage au parc Michel-Martin. Enfin, la troisième se déploierait au complexe aquatique où une zone d'ombre serait aménagée. 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Budget participatif: citoyens de L'Île-Perrot, il est l'heure de choisir

Publié à 11h00

Budget participatif: citoyens de L'Île-Perrot, il est l'heure de choisir

Pour la 3ᵉ édition de son budget participatif, la Ville de L'Île-Perrot a retenu trois idées de projets citoyens pour lesquelles la population est appelée à se prononcer. La période de vote est en cours jusqu'au 19 septembre. Le projet qui récoltera le plus de votes sera réalisé plus tard par les équipes municipales.  Rappelons que depuis ...

LIRE LA SUITE
Fermeture temporaire d'un tronçon de la rue Sophie aux Cèdres

Publié à 6h00

Fermeture temporaire d'un tronçon de la rue Sophie aux Cèdres

En raison de la rentrée scolaire, afin d’améliorer la fluidité de la circulation aux heures de pointe aux abords de l'école des Canotiers, la Municipalité des Cèdres a été contrainte de prendre une décision. Ainsi, un tronçon de la rue Sophie, situé entre le chemin Saint-Féréol et la rue Normand, sera fermé à la circulation et interdit au ...

LIRE LA SUITE
La 10e édition du Festival interculturel de Pincourt est en préparation

Publié hier à 16h15

La 10e édition du Festival interculturel de Pincourt est en préparation

La Ville de Pincourt et son comité interculturel invitent les citoyens à participer à la 10e édition du Festival interculturel qui se tiendra le samedi 19 septembre 2026, de 11 h à 16 h, au parc Bellevue, dont Sarahmée est la tête d’affiche. « Nous sommes fiers de présenter la 10e édition du Festival interculturel de Pincourt. Depuis ses débuts, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge