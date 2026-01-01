Pointe-des-Cascades célèbre son 65e anniversaire

L'année 2026 marque le 65ᵉ anniversaire de la municipalité de Pointe-des-Cascades et pour l'occasion des célébrations sont prévues tout au long de la fin de semaine. Fondée en 1961, la Fête du village, qui débutera officiellement le samedi 22 août vers 11 h, viendra souligner l'héritage de la petite ville du Suroît. Les activités se dérouleront notamment à la bibliothèque Adrienne-Demontigny-Clément, au parc Saint-Pierre, sur le terrain de soccer et bien sûr le long du canal.

Les citoyens et les visiteurs venus des quatre coins de Vaudreuil-Soulanges sont invités à célébrer ce moment notable pour Pointe-des-Cascades. L’événement se veut également une occasion de découvrir ou de redécouvrir la municipalité dans un cadre festif, notamment en profitant des installations du Village.

Parmi les animations proposées au cours de la journée, les festivaliers peuvent s'attendre aux arrangements sonores de DJ Xela, à une exposition et une démonstration de bateaux téléguidés, à des jeux géants offerts à toute la famille, à une visite guidée du parc des ancres, à des jeux gonflables ainsi qu'à une séance de fitboom et de cardio-combat.

À l’occasion des célébrations, un biscuit sablé souvenir aux couleurs du 65ᵉ anniversaire sera également remis gratuitement aux résidents. La distribution débutera à 12 h au parc Saint-Pierre, jusqu’à épuisement des quantités disponibles. Une preuve de résidence sera requise pour en obtenir un.

S'impliquer en tant que bénévole

La municipalité est toujours à la recherche de soutien afin de contribuer au bon déroulement de la journée. Les personnes intéressées peuvent communiquer directement avec Patrick Hébert, coordonnateur des loisirs et des communications, à l’adresse loisirs@pointe-des-cascades.com.

Notons qu'afin de faciliter les déplacements et d’assurer la sécurité de tous tout au long des festivités, il sera interdit de se stationner devant le parc Saint-Pierre les vendredi 21 et samedi 22 août.