Terrasse-Vaudreuil sonde ses citoyens pour sa politique familiale

En marge de la réalisation de sa politique familiale, la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil invite ses citoyens à partager leurs opinions sur le sujet. Comment? Par le biais d'un sondage en ligne.

Pour une municipalité, une politique familiale c'est bien plus qu'un document, c'est un engagement concret de la Municipalité à agir pour améliorer la qualité de vie des familles et des aînés, dans toute leur diversité.

Elle permet notamment de :

- mieux comprendre les besoins des familles et des aînés;

- favoriser la collaboration entre citoyens, organismes, élus et services municipaux;

- renforcer le sentiment d’appartenance et d’inclusion;

- contribuer à faire de Terrasse-Vaudreuil un milieu de vie encore plus attrayant;

- orienter les actions municipales grâce à une vision à long terme et à un plan d’action évolutif.

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil souhaite connaître la réalité, les besoins et les idées de sa population afin de bâtir une politique familiale qui ressemble réellement à sa communauté. Pour le faire, on peut cliquer sur ce lien.