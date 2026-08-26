Trois projets retenus
Budget participatif: il est temps de voter pour les citoyens de L'Île-Perrot
Pour la 3ᵉ édition de son budget participatif, la Ville de L'Île-Perrot a retenu trois idées de projets citoyens pour lesquelles la population est appelée à se prononcer. La période de vote est en cours jusqu'au 19 septembre. Le projet qui récoltera le plus de votes sera réalisé plus tard par les équipes municipales.
Rappelons que depuis quelques années, la localité a lancé le budget participatif, une démarche qui offre à ses citoyens l’opportunité de proposer des projets visant à améliorer leur milieu de vie. Une enveloppe de 50 000 $ est allouée à cette initiative, permettant la réalisation des projets sélectionnés par la communauté.
Ce programme vise à mobiliser l’intelligence collective des résidents, en les impliquant directement dans le processus décisionnel municipal. Les projets proposés peuvent porter sur divers domaines tels que la culture, le sport, l’environnement ou l’embellissement urbain, pourvu qu’ils apportent un bénéfice à la collectivité.
Trois projets soumis au vote
Pour cette édition 2026 du budget participatif, trois idées sont soumises au vote citoyen. La première initiative consisterait à aménager un terrain de volleyball au parc de la Famille. La seconde prendrait la forme d'un mur d'escalade qui trouverait ancrage au parc Michel-Martin. Enfin, la troisième se déploierait au complexe aquatique où une zone d'ombre serait aménagée.
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