Une édition record pour le Festival de la Grillade de Saint-Zotique

Le Festival de la Grillade de Saint-Zotique conclut une édition 2026 exceptionnelle après trois journées de festivités à la plage de Saint-Zotique. Du 13 au 15 août, musique, gastronomie, activités et divertissement étaient au rendez-vous, avec une participation record et plus de 16 000 entrées enregistrées sur les trois jours du festival.

Cette édition aura notamment été marquée par l’ajout de plusieurs nouveautés, une compétition culinaire réunissant 19 équipes, une programmation musicale diversifiée et une grande finale combinant spectacle de drones et feux d’artifice.

Une journée du samedi record

Le samedi 15 août aura particulièrement marqué l’histoire du Festival de la Grillade. Avec plus de 10 000 entrées sur le site, l’événement a connu un nouvel achalandage record. Les festivaliers ont pu profiter de la compétition de grillades, des activités familiales et des différentes expériences proposées sur le site.

En soirée, Fredz et Les Trois Accords sont montés sur scène devant une foule nombreuse, avant une grande clôture réunissant un spectacle de drones et des feux d’artifice. Cette fréquentation témoigne de l’engouement grandissant pour le festival et confirme sa place parmi les événements rassembleurs de la région.

Les festivités avaient débuté le jeudi 13 août avec Tony La Sauce et Dan Desnoyers, qui ont donné le coup d’envoi du festival avec une soirée consacrée à la musique électronique. Le vendredi 14 août, la scène a accueilli William Cloutier, Rafaëlle Roy et Mia Tinayre, avant de laisser place à Sara Dufour pour compléter la soirée.

Plusieurs nouveautés pour bonifier l’expérience

Au-delà de sa programmation musicale, l’édition 2026 a permis au Festival de la Grillade de poursuivre son évolution avec l’ajout de plusieurs nouvelles expériences sur le site.

Fidèle à la vocation gourmande de l’événement, le festival a accueilli pour la première fois des ateliers culinaires animés par le chef Alex Turcotte (projet BBQ), auteur à succès de trois livres culinaires. Les festivaliers ont pu approfondir différentes techniques de préparation et de cuisson sur le BBQ, notamment pour les côtes levées et la pâte à pizza, tout en profitant de nombreux trucs et conseils du chef.

L’une des améliorations importantes apportées au site cette année a également été l’aménagement d’une toute nouvelle zone VIP surélevée. Avec sa vue privilégiée sur la scène, son bar privé et ses toilettes privées, ce nouvel espace a permis de bonifier l’expérience offerte aux détenteurs de billets VIP.

Ces ajouts s’inscrivent dans la volonté de l’organisation de faire évoluer le festival d’année en année, en développant une expérience qui va au-delà des spectacles et qui mise autant sur la gastronomie que sur les activités, le confort et l’ambiance générale du site.