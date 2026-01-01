Le Comité de sécurité routière et de la circulation en recrutement

La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche de citoyens souhaitant siéger au Comité de sécurité routière et de la circulation (CSRC) pour un mandat de deux ans.

Le CSRC a pour mission d'analyser les enjeux liés à la sécurité routière sur le territoire et de formuler des recommandations au conseil municipal. Les membres du comité étudient notamment les questions touchant la circulation, le stationnement, la signalisation, l'éclairage ainsi que le réseau cyclable, afin de contribuer à rendre le milieu de vie plus sécuritaire pour l'ensemble de la population.

Composition du comité

Le Comité de sécurité routière et de la circulation est composé de :

- Deux membres du conseil municipal;

- Deux membres citoyens;

- Une représentante ou un représentant de l'administration municipale;

- Une représentante ou un représentant de la desserte policière de Vaudreuil-Soulanges.

Conditions d'admissibilité

Les personnes intéressées doivent :

- Résider à Coteau-du-Lac;

- Soumettre leur curriculum vitæ accompagné d'une lettre d'intention expliquant leur intérêt à siéger au comité.

Déposer sa candidature

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 24 août 2026 via l'un des deux moyens suivAnts:

- Par la poste: À l'attention de Chantal Paquette, Greffière et secrétaire du CSRC, 342 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

- Par courriel : greffe@coteau-du-lac.com.