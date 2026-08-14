Des effluves de grillade dans l'air ce samedi à Saint-Zotique

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Depuis les dernières heures, des milliers de festivaliers convergent vers la Plage de Saint-Zotique pour la deuxième soirée d'activité de la 12e édition du Festival de la Grillade. Petits et grands sont attendus sur place dans les prochaines heures pour s'amuser, combler leurs papilles gustatives et bouger aux sons de la musique d'artistes bien appréciés au Québec.

Dès 11 h le vendredi 14 août, la Plage a accueilli les détenteurs de billets qui souhaitaient s'y rendre pour profiter des installations ou encore s'y baigner jusqu'à 18 h 45. Dès 19 h 30 et jusqu'à 22 h 30, Sara Dufour, William Cloutier, Rafaëlle Roy et Mia Tinayre monteront sur scène pour divertir les spectateurs intéressés.

Ce samedi 15 août, les cuisiniers vont revêtir leurs tabliers pour s'affronter derrière le grill dans les catégories amateur, commercial et municipal. Qui remportera la palme de la meilleure grillade de sa catégorie?

En parallèle, en plus de déguster ce savoureux mets régional, les intéressés pourront profiter des installations de la Plage dès 11 h et jusqu'à 18 h 45 . Activités, animations et compétition seront au programme toute la journée.

L'annonce des gagnants se fera sous le coup de 17 h.

En soirée, Fredz viendra réchauffer la scène avec son univers musical unique et accrocheur dès 19 h 30. Par la suite, il cédera sa place au groupe Les Trois Accords qui n'a plus besoin de présentation.

Le festival se conclura par le feu d’artifice annuel, qui illuminera le ciel de Saint-Zotique à compter de 22 h15.

Chaque année, l’événement attire des milliers de visiteurs, réunissant les amateurs de grillades et de musique dans une ambiance estivale.

Pour faciliter les déplacements, des navettes sont en place. Le vendredi, quatre assureront le transport des festivaliers vers les stationnements incitatifs de 16 h 30 à 23 h. Le samedi, le même nombre le fera de 10 h 30 à minuit.

Les stationnements incitatifs sont situés aux endroits suivants: Citrouilleville, École des Orioles, Église, Hôtel de ville, Parc Desjardins-du-Millénaire, 58e avenue, 49e avenue, École des Navigateurs, Parc Quatre-Saisons, 16e avenue, 8e avenue, 4e avenue, École Léopold-Carrière et IGA Vincent Coteau-du-Lac.

Les intéressés peuvent se procurer des billets en admission générale au coût de 50 $ pour le vendredi et de 65 $ pour le samedi via la plateforme Le point de vente. Notons que les 12 ans et moins peuvent entrer gratuitement sur présentation d'une preuve d'âge, tout comme les Zotiquiens sur présentation de la carte citoyenne et du billet obligatoire.

En entrevue vidéo, le maire Jean-Pierre Daoust a accepté de nous en dire plus sur les nouveautés de cette 12e édition.