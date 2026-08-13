L'œuvre Promesse d'une forêt acquise par Terrasse-Vaudreuil

Lors de la séance publique du 11 août dernier, le conseil municipal de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil a annoncé l'acceptation de l'œuvre Promesse d'une forêt, réalisée par l'artiste Annie de Lorimier, ancienne résidente de Terrasse-Vaudreuil, de 2003 à 2019.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Municipalité pour la protection de la canopée et la reconnaissance des droits fondamentaux de l'Arbre. « Par cette œuvre, la Municipalité souhaite souligner l'importance des arbres dans notre environnement, leur contribution essentielle à la qualité de vie de notre communauté ainsi que notre volonté collective d'en assurer la préservation pour les générations présentes et futures. Elle sera fièrement exposée à l’hôtel de ville », relate le maire Michel Bourdeau.

Toujours profondément attachée à Terrasse-Vaudreuil, Annie de Lorimier affirme : « Je suis heureuse de vous offrir Promesse d’une forêt pour souligner votre engagement, et en même temps, souhaite qu’elle soit aussi un rappel de notre amitié indéfectible ».

Le conseil municipal remercie chaleureusement Mme de Lorimier pour cette création inspirante, qui vient enrichir le patrimoine artistique municipal tout en témoignant des valeurs environnementales portées par la municipalité et du lien d’appartenance que nourrit toujours l’artiste pour la communauté.

Par cette démarche, Terrasse-Vaudreuil réaffirme sa volonté de conjuguer culture, sensibilisation et protection de son patrimoine naturel, en faisant de l'art un puissant vecteur de réflexion, de dialogue et d'engagement citoyen.