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À l'aide d'un herbicide écologique

Vaudreuil-Dorion lutte contre l'herbe à poux sur son territoire

durée 14h00
12 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Vaudreuil-Dorion continue ses efforts pour enrayer l'ambrosia, plus connue sous le nom d'herbe à poux, dans certains secteurs touchés de la municipalité. Un entrepreneur mandaté par la Ville depuis déjà quelques saison, Groupe Arbo-Ressources, entame cette semaine l’épandage d’un herbicide sélectif aux endroits ciblés par la direction générale.

La durée approximative des pulvérisations est estimée à trois semaines, incluant les fins de semaine, au besoin. Les opérations s'opéreront lorsque les conditions météorologiques seront optimales.

Totalement écologique et homologué, le produit utilisé, le Ragweed off, est une solution saline développée par une équipe d’experts. Il s’attaque aux plans d’herbe à poux sans causer de dommages aux autres végétaux. Cet épandage permettra une diminution importante de la présence de la plante sur le territoire, majoritairement dans les coins jugés à risque tels les bords de routes et pistes cyclables, les parcs et les terrains vacants potentiellement infestés.

Continuer de combattre l'ambrosia 

Vaudreuil-Dorion s’est engagé dans une lutte contre l’herbe à poux il y a déjà plusieurs années. Chaque été, l’herbe à poux affecte les activités d’un Québécois sur huit. Les personnes allergiques souffrent, à différents degrés, d’éternuements répétitifs, de congestion, d’écoulement nasal, de démangeaisons et de maux de tête.

Le meilleur moyen pour lutter contre cette plante reste de l'arracher avant sa floraison, soit fin juillet ou début août, puisque chacune peut produire 3 000 graines qui peuvent survivre jusqu’à 40 ans. Il peut donc être pertinent d’inspecter son terrain à la recherche d’herbe à poux.

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