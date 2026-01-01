Bleu Jeans Bleu en tête d'affiche de la 44e Journée des pompiers

La 44ᵉ édition de l'incontournable Journée des pompiers se tiendra le samedi 8 août à Pincourt. Organisé depuis 1982, cet événement familial, devenu une tradition dans la municipalité, attire chaque année plus de 10 000 visiteurs.

La programmation débutera à midi avec le traditionnel défilé des véhicules d'urgence dans les rues de la ville. Tout au long de la journée, les visiteurs auront accès à une vaste zone familiale comprenant un défi pompier, des jeux gonflables, des activités animées par La Ribouldingue, du maquillage et un party mousse.

Une zone réservée aux adolescents proposera notamment un atelier de graffitis, du henné et un mur d'escalade. Des initiations à la danse en ligne, offertes par l'École Star Danse, seront également présentées à plusieurs reprises en après-midi.

Le site comprendra également un espace gourmand où plusieurs restaurateurs offriront nourriture et rafraîchissements. L'Association des pompiers de Pincourt distribuera gratuitement du maïs et proposera la vente de boissons, de barbe à papa, de maïs soufflé et d'autres collations.

Une soirée musicale pour fêter avec les pompiers

En soirée, les festivités se poursuivront avec une prestation du DJ Steve Watt, suivie d'un spectacle du groupe Bleu Jeans Bleu. Les feux d'artifice clôtureront la soirée avant le retour du DJ pour une animation musicale jusqu'à minuit.

Les organisateurs prévoient plusieurs services afin de faciliter la visite du public, dont un grand chapiteau avec des tables de pique-nique, des stations de remplissage d'eau ainsi que des supports à vélos. Les visiteurs sont invités à apporter leurs chaises pliantes.

Notons toutefois que les animaux de compagnie, les boissons alcoolisées, les contenants de verre, les vélos et les planches à roulettes sont interdits sous la tente et sur une partie du site. Pour le plan dudit site et plus de détails, la Ville invite ses citoyens à consulter son site web.