L'acquisition du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac fait débat

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac s’apprête à franchir la dernière étape d’un projet amorcé il y a bientôt dix ans, soit l’acquisition de la portion restante de son boisé à des fins de conservation. Si une partie de la population est en faveur du projet, plusieurs citoyens remettent en question le prix à payer.

Rappelons que les premiers 11,3 hectares du terrain ont été achetés par la municipalité en avril 2025. La deuxième phase de cette acquisition, dont il est question ici, vise l’achat des autres 9,1 hectares du boisé. En complétant cette acquisition, Vaudreuil-sur-le-Lac protégera à perpétuité la totalité de ce milieu naturel à la fois précieux pour ses citoyens et pour les générations futures.

« C’est le poumon vert de notre communauté. On a une occasion en or de protéger l’entièreté de notre boisé, et il faut la saisir maintenant. Ce n’est pas tous les jours qu’un aussi grand espace naturel peut être conservé pour de bon, au cœur d’une municipalité comme la nôtre », fait valoir le maire Mario Tremblay.

Demander l'opinion de la population

En accord avec la loi, le conseil va consulter ses citoyens avant d’entreprendre quoi que ce soit concernant l'achat des lots concernés, soit les lots 1 676 802 et 2 580 981.

Le règlement d’emprunt requis pour financer l’acquisition a été adopté par le conseil municipal le 9 juillet dernier, après le dépôt du projet et l’avis de motion donnés le 18 juin. Les personnes éligibles à voter qui souhaitent s’opposer à cet emprunt pourront se prononcer lors de l’ouverture du registre, le 17 août 2026.

« Beaucoup de gens sont probablement en vacances à ce moment-là. Il y en a plusieurs qui voudraient signer le registre, mais qui ne pourront pas le faire », met de l'avant Liliane Besner, qui s'oppose à l'achat du boisé à un prix qui dépasse 60 % de sa juste valeur marchande établie par un évaluateur indépendant en 2025.

D'après les renseignements présentés par Élections Québec, la procédure doit être effectuée dans les 45 jours suivant l'adoption du règlement. Celui-ci ayant été adopté le 9 juillet, il est maintenant impossible de repousser la date du scrutin au-delà du 23 août.

La signature du registre peut mener à la tenue d’un référendum si assez de gens s'expriment contre le projet. Puisqu'il n'y a que 121 signatures requises, il ne peut y avoir qu'une journée de vote.

La démarche en cours porte uniquement sur l’acquisition du boisé. Ce que le conseil demande à la population en ce moment, c’est de lui permettre d’acheter et de protéger cet espace vert.

Une mobilisation citoyenne voit le jour

De plus en plus de Vaudreuil-Lacois estiment que la municipalité a manqué de transparence dans la présentation de ce dossier. Ils critiquent le fait que le conseil et l'administration municipale ne leur aient d'abord pas divulgué la valeur réelle du terrain.

Si la Municipalité ne va pas de l'avant avec ce projet maintenant, c'est parce qu'elle court le risque de perdre la subvention de la trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Selon Nicolas Milot, directeur de la transition écologique de la CMM, le programme auquel Vaudreuil-sur-le-Lac a postulé pour recevoir l'aide financière se termine le 31 décembre 2026.

« Toutes les réclamations pour les montants accordés devront avoir été complétées avant la fin du programme […] Si la transaction n'est pas complétée avant sa fin, on ne peut pas garantir que l'aide accordée pourra être octroyée », confirme M. Milot.

Près de deux tiers de la facture sont assumés par des subventions, dont celle de la CMM, qui couvre 60 % de l'évaluation du terrain de la municipalité (et non des 2 270 000 $ de la transaction finale), soit une contribution de 990 116 $, et celle de Conservation de la nature Canada s'élevant à 500 000 $. Des 2 270 000 $ alloués à l'achat des hectares restants, la Municipalité n'a en réalité qu'à assumer 779 884 $ de la facture, avant les frais inhérents à toute transaction.

Étudier d'autres options

En ce sens, Mona Dumouchel, une autre citoyenne avec qui Néomédia s'est entretenu, désire procéder à l'achat du terrain vu les subventions disponibles, mais si la Municipalité veut acquérir le boisé, elle veut que ce soit à sa juste valeur marchande.

« Pour moi c'est une évidence qu'on paye ce terrain-là trop cher […] On est en train de faire du porte-à-porte pour informer les gens concernant la juste valeur marchande », explique Mme Dumouchel.

Selon Liliane Besner et Mona Dumouchel, la Municipalité aurait pu procéder sans débourser le moindre sou ou presque. Selon une évaluation réalisée par la firme indépendante Bigras et associés, environ 60 % de la superficie est inconstructible en raison des milieux humides et marécageux. La véritable valeur du boisé serait donc de 1 405 000 $.

De son côté, la municipalité considère que le prix payé est le juste compromis puisque le propriétaire actuel du terrain est d'avis que le potentiel de développement résidentiel est réel.

Pour une résidence dont l’évaluation correspond à la moyenne municipale, soit 801 280 $, la contribution au règlement d’emprunt représentera environ 110 $ par année, c’est-à-dire moins de 10 $ par mois, pour un emprunt remboursé sur trente ans à un taux de 4 %.

Notons toutefois que cette augmentation s'ajoute à celle de la phase 1. Pour une résidence moyenne, le coût de la taxe spéciale s'élèverait donc à 225 $.

Parmi les autres options envisagées, il y avait celle de changer le zonage du secteur à des fins de conservation, ce qui empêcherait tout chantier, mais qui exposerait également Vaudreuil-sur-le-Lac à des poursuites éventuelles et ce malgré la loi 39.

Protéger un milieu naturel

Le boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac constitue à lui seul la moitié des superficies boisées de la municipalité. Il abrite dix-huit espèces en situation précaire, dont cinq espèces fauniques et treize espèces floristiques. Ses milieux humides agissent comme un filtre naturel pour la qualité de l’eau du lac des Deux-Montagnes, réduisent les risques d’inondation, offrent un habitat essentiel à la biodiversité et contribuent à atténuer les îlots de chaleur.

Advenant l'acquisition des lots par la Municipalité, les citoyens continueront d’y avoir accès par les sentiers, notamment pour la marche l’été ainsi que pour le ski de fond et la raquette l’hiver. La protection du secteur sera assurée au moyen d’une servitude de conservation confiée à Conservation de la nature Canada.

Les documents de présentation ainsi que la foire aux questions sont dès maintenant disponibles sur le site web de Vaudreuil-sur-le-Lac pour permettre aux citoyens de réfléchir à leur décision.