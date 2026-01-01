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Sylvia Bouchard critique le manque de transparence et le laxisme de la municipalité

Démission d'une conseillère Municipale à Pointe-des-Cascades

durée 17h00
23 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Après à peine neuf mois, les citoyens de Pointe-des-Cascades apprenaient, le vendredi 17 juillet, la démission de Sylvia Bouchard, conseillère municipale du siège numéro 5. La municipalité a du même coup annoncé que la lettre de démission de Mme Bouchard serait déposée à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le 3 août prochain.

Néomédia a reçu en primeur le contenu de cette missive et a échangé avec la conseillère démissionnaire afin de comprendre les raisons qui ont motivé son départ prématuré. Mme Bouchard estime d'emblée que son expérience en politique a été à la fois décevante et remplie d'amertume.

Celle-ci explique avoir porté plainte à sept reprises à la Commission municipale du Québec (CMQ) sans qu'aucune enquête ne soit finalement déclenchée. L'organe gouvernemental n'a pas trouvé de motif raisonnable pour poursuivre ses démarches.

Bien qu'aucun manquement n'ait été confirmé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ou par la CMQ, l'ancienne élue critique une mauvaise gestion des finances publiques, un manque de transparence et un isolement de ses pairs.

« Je constate que je suis mise à l'écart par les faits et gestes du maire », témoigne Mme Bouchard, qui accuse M. Zytynsky de ne pas agir de façon impartiale. Selon elle, il y a du « favoritisme » et un « laxisme complaisant » au sein du conseil.

« Souvent incapable d'avoir des réponses à mes questions sur les aspects financiers de plusieurs dossiers de la part de l'administration municipale […], je ne peux plus exercer mon rôle de conseillère municipale de façon intègre et professionnelle », estime Mme Bouchard.

En entrevue avec Néomédia, Mme Bouchard indique avoir tenté de travailler en équipe, notamment pour « approfondir des dossiers épineux et pour ne plus répéter les erreurs du passé […] Malheureusement, je pense que le maire refuse d'admettre ses manquements. »

Le poste numéro 5 est désormais vacant et, conformément aux dispositions applicables, la Municipalité est tenue d'organiser des élections dans les quatre mois suivant le dépôt de la lettre de démission, soit à partir du 3 août prochain.

L'administration municipale de Pointe-des-Cascades n'a pas voulu commenter le dossier, préférant laisser libre cours au processus démocratique.

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