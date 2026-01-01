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Cardio combat, location d'embarcations, jeux de société et plus encore

À faire cette semaine à Pointe-des-Cascades

durée 14h00
20 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La municipalité de Pointe-des-Cascades propose une programmation variée du 20 au 26 juillet, avec des activités sportives, culturelles et familiales offertes à différents endroits de la municipalité.

Dès lundi, une séance gratuite de cardio-combat est prévue à 18 h 30 sous la pergola du parc Saint-Pierre. Cette première activité est aussitôt suivie d'une soirée cinéparc en formule double représentation. Mardi, un atelier de mandala sera organisé à compter de 13 h à la bibliothèque Adrienne DeMontigny-Clément. Plus tard en soirée, de 17 h à 21 h pour être plus précis, une soirée de danse en ligne animera le Village des Écluses.

Au milieu de la semaine, soit mercredi le 22 juillet, les Pointecascadiens pourront emprunter gratuitement des embarcations au centre de location de Coteau-du-Lac. Jeudi, la bibliothèque accueillera une soirée de jeux de société animée par La Ribouldingue à partir de 19 h et ce jusqu'à 21 h.

Par ailleurs, la piscine municipale, située au camping, est accessible tous les jours de 13 h à 19 h. La location d'embarcations est également offerte quotidiennement au Village des Écluses à compter de 10 h, selon les conditions météorologiques.

Un week-end qui s'annonce tout autant chargé

Le Club ado organisera, le vendredi 24 juillet, une soirée pyjama à la bibliothèque Adrienne DeMontigny-Clément. De son côté, le groupe VoodooMonx montera sur la scène du Village des Écluses une trentaine de minutes plus tard, à 19 h 30.

Samedi, un atelier de craie libre sera offert à la bibliothèque et, fidèle à son habitude pour la saison estivale, le Centre d'interprétation du parc des Ancres sera ouvert aux visiteurs. En soirée, le spectacle de La Famille Soucy sera présenté au Village des Écluses.

La programmation se conclura dimanche avec une séance de yoga en plein air, un après-midi tropical à la piscine du camping et un spectacle de Tëss au Village des Écluses, cette fois-ci à 15 h.

Le Centre d'interprétation du parc des Ancres est ouvert le dimanche aussi.

 

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