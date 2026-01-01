La ville de Hudson élabore son plan de conservation pour Sandy Beach

Au moment d'écrire ces lignes, la ville de Hudson est à même de consulter ses citoyens par rapport aux meilleurs moyens d'assurer une gestion saine du site de Sandy Beach. Tel qu'indiqué dans quelques séances cette année, le conseil désire mettre en place tout ce qui est nécessaire pour conserver les milieux naturels qui lui appartiennent maintenant.

Le groupe voué à la protection du secteur, Conservation Sandy Beach, s'est dit ravi des démarches entreprises par la Ville. Celle-ci a déjà entrepris des travaux de réfection des passerelles et devrait prochainement retirer les panneaux ainsi que les barrières de béton installés lors de la fermeture de la plage.

Le plan de conservation et de gestion de Sandy Beach élaboré en partenariat avec Nature-Action Québec « guidera les actions futures de Conservation Sandy Beach et permettra également de déterminer comment les fonds recueillis lors de notre campagne de financement de l’automne dernier pourront être investis de la façon la plus bénéfique pour le site », peut-on lire dans le communiqué partagé par le rassemblement citoyen.

Hudson organisera des tables de concertation réunissant divers organismes communautaires et autres intervenants concernés, dont le groupe Conservation Sandy Beach, plus tard cet été. La Ville a d'ailleurs lancé un sondage visant à prendre le pouls de sa population par rapport à l'avenir du milieu naturel.