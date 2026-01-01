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Révision la grille d’affectation des interventions des services préhospitaliers d’urgence

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot réclame aussi des changements

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19 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

À l’instar de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et d’autres municipalités de la région, le conseil de ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a adopté une résolution à la séance de juillet pour demander au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’à Santé Québec de revoir la grille d’affectation des interventions des services préhospitaliers d’urgence afin de mieux reconnaître le rôle essentiel des premiers répondants sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges.

Par résolution adoptée à l’unanimité, le conseil municipal souhaite que les services de premiers répondants puissent être davantage mobilisés dans les situations de priorité 3, soit les appels sans danger vital, particulièrement lorsque les délais d’intervention ambulancière sont prolongés ou que des ambulances ne sont pas immédiatement disponibles sur le territoire.

« Nous demandons des changements concrets à la grille d’affectation afin de garantir des interventions plus rapides et plus proches des citoyens. Dans un vaste territoire comme le nôtre, où les premiers répondants jouent déjà un rôle crucial, il est essentiel que Santé Québec tienne compte de la réalité du terrain et de la sécurité de notre population. Récemment, nous avons été informés que notre territoire est parmi les plus mal desservis de la province, les temps de réponse sont trop longs pour une ambulance puisqu’il n’y en a pas assez sur notre territoire. La décision du gouvernement du Québec de ne pas utiliser les services de nos premiers répondants qui sont non seulement tout près mais aussi compétents pour prendre soin de notre population est déroutante », a déclaré la mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Danie Deschênes.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle grille d’affectation de Santé Québec en juillet 2025, les municipalités constatent une forte hausse des délais d’intervention en raison de la diminution significative des appels de priorité 3 acheminés aux premiers répondants.

« Une situation préoccupante a récemment été portée à notre attention. Un résident de NDIP s’est fracturé la hanche dans un accident de vélo et a attendu plus d’une heure, couché dans un fossé » déplore Mme Deschênes.

« Au-delà de cette longue attente, nous avons le devoir d’aider la population en cas d’urgence dans la dignité, personne ne mérite ce traitement au Québec. La grille d’affectation des services préhospitaliers doit absolument permettre de recourir davantage aux premiers répondants pour des appels de priorité 3 pour venir en aide à nos citoyens dont la vie n’est pas en danger, mais dont les souffrances sont bien réelles. La population assume le coût de ce service, certainement à défaut d’avoir l’écoute du gouvernement pour offrir un service ambulancier de proximité. Juste qu’à preuve du contraire, nos PR sont la meilleure solution, à meilleur coût et surtout, un meilleur service essentiel à la population », a ajouté la mairesse.

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