Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En août

Trois jours de festivités à ne pas manquer à Saint-Lazare

durée 12h00
16 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Cinq semaines avant l'édition 2026 du Festi-Ouest, la Ville de Saint-Lazare lève le voile sur la programmation complète de l'évènement qui se tiendra au parc Bédard, le 21, 22 et 23 août prochains. 

Cette 4e édition propose une programmation variée qui combine les coups de cœur des dernières années à de nouvelles découvertes.

Sur place, les visiteurs pourront profiter d'une foule d'activités gratuites pour tous les âges, de la zone dédiée aux tout-petits de 0 à 5 ans aux jeux gonflables et au Go-Kart à pédales, sans oublier les tables de billard et les jeux de fléchettes pour les plus grands. Des tatouages temporaires, des animaux rebondissants, des voitures téléguidées, des tours de carrioles, des photos souvenirs, un taureau mécanique et une mini-ferme compléteront l'offre d'activités pour toute la famille. 

Pour les amateurs de sensations fortes, les manèges seront de retour toute la fin de semaine. Pendant qu'une partie de la famille s'enverra en l'air, les autres pourront se rendre dans l'un des kiosques ou camions de rue du site. Pourquoi ne pas s'initier à la danse en ligne? 

Sur le plan du divertissement, les visiteurs ne seront pas en reste. Le vendredi 21 août, c'est le groupe Arkansas qui rendra hommage à Chris Stapleton de 20 h à 21 h 30 sur la scène du Festi-Ouest. Le samedi 22 août, ce sera au tour de Ludovick Bourgeois de faire danser et chanter la foule avec ses titres et ceux des BB de 20 h à 21 h 30. 

Au Saloon, la voix de River and blocks, résonnera le samedi 22 août de 11 h 30 à midi trente. Par la suite, Daniel Nadeau sera en prestation de 13 h à 14 h. En soirée, de 18 h 45 à 19 h 45, Guillaume Lafond proposera ses chansons aux amateurs intéressés. Le dimanche, Vintage avenue s'installera sur les planches de 11 h 30 à midi trente avant de céder la place à Nayana de 13 h à 14 h. 

On peut connaître tous les détails entourant le Festi-Ouest 2026 sur le site Internet de la Ville de Saint-Lazare. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Bleu Jeans Bleu en tête d'affiche de la 44e Journée des pompiers

Publié hier à 10h00

Bleu Jeans Bleu en tête d'affiche de la 44e Journée des pompiers

La 44ᵉ édition de l'incontournable Journée des pompiers se tiendra le samedi 8 août à Pincourt. Organisé depuis 1982, cet événement familial, devenu une tradition dans la municipalité, attire chaque année plus de 10 000 visiteurs. La programmation débutera à midi avec le traditionnel défilé des véhicules d'urgence dans les rues de la ville. Tout ...

LIRE LA SUITE
L'acquisition du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac fait débat

Publié le 30 juillet 2026

L'acquisition du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac fait débat

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac s’apprête à franchir la dernière étape d’un projet amorcé il y a bientôt dix ans, soit l’acquisition de la portion restante de son boisé à des fins de conservation. Si une partie de la population est en faveur du projet, plusieurs citoyens remettent en question le prix à payer. Rappelons que les premiers ...

LIRE LA SUITE
Démission d'une conseillère Municipale à Pointe-des-Cascades

Publié le 23 juillet 2026

Démission d'une conseillère Municipale à Pointe-des-Cascades

Après à peine neuf mois, les citoyens de Pointe-des-Cascades apprenaient, le vendredi 17 juillet, la démission de Sylvia Bouchard, conseillère municipale du siège numéro 5. La municipalité a du même coup annoncé que la lettre de démission de Mme Bouchard serait déposée à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le 3 août ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge