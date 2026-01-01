Trois jours de festivités à ne pas manquer à Saint-Lazare

Cinq semaines avant l'édition 2026 du Festi-Ouest, la Ville de Saint-Lazare lève le voile sur la programmation complète de l'évènement qui se tiendra au parc Bédard, le 21, 22 et 23 août prochains.

Cette 4e édition propose une programmation variée qui combine les coups de cœur des dernières années à de nouvelles découvertes.

Sur place, les visiteurs pourront profiter d'une foule d'activités gratuites pour tous les âges, de la zone dédiée aux tout-petits de 0 à 5 ans aux jeux gonflables et au Go-Kart à pédales, sans oublier les tables de billard et les jeux de fléchettes pour les plus grands. Des tatouages temporaires, des animaux rebondissants, des voitures téléguidées, des tours de carrioles, des photos souvenirs, un taureau mécanique et une mini-ferme compléteront l'offre d'activités pour toute la famille.

Pour les amateurs de sensations fortes, les manèges seront de retour toute la fin de semaine. Pendant qu'une partie de la famille s'enverra en l'air, les autres pourront se rendre dans l'un des kiosques ou camions de rue du site. Pourquoi ne pas s'initier à la danse en ligne?

Sur le plan du divertissement, les visiteurs ne seront pas en reste. Le vendredi 21 août, c'est le groupe Arkansas qui rendra hommage à Chris Stapleton de 20 h à 21 h 30 sur la scène du Festi-Ouest. Le samedi 22 août, ce sera au tour de Ludovick Bourgeois de faire danser et chanter la foule avec ses titres et ceux des BB de 20 h à 21 h 30.

Au Saloon, la voix de River and blocks, résonnera le samedi 22 août de 11 h 30 à midi trente. Par la suite, Daniel Nadeau sera en prestation de 13 h à 14 h. En soirée, de 18 h 45 à 19 h 45, Guillaume Lafond proposera ses chansons aux amateurs intéressés. Le dimanche, Vintage avenue s'installera sur les planches de 11 h 30 à midi trente avant de céder la place à Nayana de 13 h à 14 h.

On peut connaître tous les détails entourant le Festi-Ouest 2026 sur le site Internet de la Ville de Saint-Lazare.