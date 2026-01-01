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Vaudreuil-Dorion investit dans sa culture

L’ancienne bibliothèque devient officiellement la Maison de la culture

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16 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Vaudreuil-Dorion s’apprête à entreprendre d’importants travaux de réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment situé au 51, rue Jeannotte, l’ancienne bibliothèque municipale. Le service des communications de la Ville confirme que le bâtiment, inoccupé depuis la construction du pôle municipal, accueillera la future Maison de la culture.

« Plusieurs citoyens étaient attachés à ce bâtiment et souhaitaient qu’il continue d’avoir une vocation publique. Aujourd’hui, nous pouvons confirmer qu’il demeurera un lieu de rassemblement, consacré à la culture. Cette décision marque une étape importante et donne suite à une demande clairement exprimée lors des consultations entourant notre Politique culturelle et patrimoniale », explique le maire Paul Dumoulin.

Le tout avait été annoncé en primeur par le maire de Vaudreuil-Dorion le 3 juin dernier, lors du dévoilement de la Politique culturelle et patrimoniale 2026-2036, devant les artistes, les organismes et les partenaires du milieu culturel réunis pour l’occasion. 

La Maison de la culture s’inscrit directement dans l’orientation « Développement des infrastructures » de cette politique, qui vise à offrir des infrastructures culturelles structurantes et évolutives répondant aux besoins actuels et futurs de la population.

L’édifice nécessite encore des travaux majeurs afin d’assurer la pérennité du bâtiment. La réfection des murs et des structures extérieures sera la première étape en vue de la transformation complète du 51, rue Jeannotte en Maison de la culture.

Le conseil municipal et les équipes de la Ville poursuivent actuellement leurs réflexions quant aux aménagements et aux usages précis de cette future Maison de la culture. Les détails seront dévoilés au fur et à mesure de l’avancement du projet.

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