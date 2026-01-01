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Des nouvelles responsabilités pour Julie Paradis à Saint-Zotique

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16 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Saint-Zotique confirme la nomination de Julie Paradis au poste de directrice générale adjointe. Déjà responsable de la direction des départements juridiques et des loisirs, Mme Paradis se distingue par son leadership mobilisateur, sa rigueur et sa grande capacité à rassembler les équipes autour d’objectifs communs.

Leader positive et inspirante, elle sait créer un environnement de travail dynamique où la collaboration, l’innovation et l’engagement occupent une place importante.

Sa connaissance approfondie du milieu municipal, combinée à son expérience à titre d’ancienne conseillère municipale, lui permet de bien comprendre l’ensemble des facettes de l’administration municipale et les réalités propres aux différents services. Cette vision globale fait d’elle une alliée de premier plan pour accompagner la direction générale dans les défis et les projets à venir.

Cette nomination témoigne de la confiance que lui accordent l’organisation et le conseil municipal pour poursuivre le développement de Saint-Zotique et maintenir des services de qualité pour l’ensemble des citoyens.

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