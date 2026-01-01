Le Festival Nautique est de retour ce week-end!

C’est ce week-end, les 18 et 19 juillet, que la sixième édition du Festival Nautique débarque à Coteau-du-Lac et Les Coteaux. Organisé par les deux municipalités et présenté par Broccolini, cet événement propose une programmation variée permettant à toute la famille de découvrir gratuitement le monde du nautisme.

Chaque année, le comité organisateur bonifie la programmation afin d’offrir de nouvelles expériences aux visiteurs. Cette année, les festivaliers pourront notamment s’initier à la voile à bord d’un dériveur Optimist, monter à bord d'un catamaran ou encore s'essayer au wakeboard (dimanche seulement).

En raison du nombre limité de places, ces activités nécessitent une inscription sur place.

Samedi 18 juillet:

Deux blocs d'activités sont proposés, soit de 11 h à 15 h et de 15 h à 18 h. Les inscriptions ouvrent :

- de 10 h à 10 h 45 (premier bloc) et de 13 h à 14 h (deuxième bloc) pour les résidents de Coteau-du- Lac et de Les Coteaux (preuve de résidence requise);

- à partir de 10 h 45 (premier bloc) et de 14 h (deuxième bloc) pour les non-résidents, selon les places disponibles.

Dimanche 19 juillet:

Le dimanche, deux blocs d'activités sont également proposés, soit de 11 h à 14 h et de 14 h à 16 h. Les inscriptions se dérouleront :

- de 10 h à 11 h (premier bloc) et de 12 h à 13 h (deuxième bloc) pour les résidents de Coteau-du-Lac et de Les Coteaux (preuve de résidence requise);

- à partir de 11 h (premier bloc) et de 13 h (deuxième bloc) pour les non-résidents, selon les places disponibles.

En plus de ces nouveautés, une multitude d'embarcations non motorisées seront accessibles gratuitement : kayaks, planches à pagaie, planche à pagaie géante, canots et pédalos.

Des activités pour toute la famille

Les personnes qui préfèrent garder les deux pieds sur terre ne seront pas en reste. Les parcs Thomas-Monro et Louis-Stanislas-Pariseau (20, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac) accueilleront une foule d'activités familiales.

La Zone Moussaillons, présentée par la Clinique Dentaire Mille Sourires, proposera notamment une piscine avec de petits pédalos pour les enfants, des jeux gonflables et des jeux de kermesse. De son côté, L'Oasis, présentée par Jean Coutu Les Coteaux, offrira un canon à mousse, une station de rafraîchissement, du volleyball de plage ainsi qu'une activité de roulade sur l'eau dans des bulles géantes.

Les visiteurs pourront également découvrir plusieurs kiosques, rencontrer Alice Caron, jeune pilote de régates, et faire la connaissance de Bobbie, la mascotte de la Garde côtière canadienne.

Une soirée aux couleurs country

Le samedi soir, le Festival Nautique prendra des airs country avec une séance de danse en ligne à 19 h, suivie du spectacle d'Arpin Lépine à 20 h. La population est invitée à enfiler bottes et chapeau de cowboy pour venir célébrer sur le magnifique site de L'Embouchure.

Des partenaires essentiels

Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement son partenaire présentateur, Broccolini, ainsi que le Parc du canal de Soulanges, la Clinique Dentaire Mille Sourires, Jean Coutu Les Coteaux, Desjardins Vaudreuil-Soulanges, CRI Environnement, Gravité Média, Marilyne Picard, députée de Soulanges, IGA Famille Vincent et tous les autres précieux collaborateurs qui rendent possible la tenue gratuite de cet événement année après année.

Pour connaître la programmation complète, les citoyens sont invités à visiter le site officiel du Festival Nautique au festivalnautique.org.