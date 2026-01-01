Vaudreuil-Dorion se mobilise pour la prévention de la noyade

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade, qui se déroule du 19 au 25 juillet, Vaudreuil-Dorion somme sa population à adopter des comportements sécuritaires près de l’eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une piscine ou d'une rivière. Pour s'y faire, la Ville propose une programmation variée d’activités de sensibilisation destinées aux enfants et aux familles en collaboration avec la Société de sauvetage.

Nombre de ces initiatives seront mises de l'avant et déployées dans les piscines municipales, les parcs et la bibliothèque afin de rappeler l’importance de la prévention.

« Chaque noyade est évitable. En offrant des activités éducatives et accessibles dans différents lieux de la ville, nous souhaitons sensibiliser les familles à l’importance de la surveillance active des enfants et des bons réflexes à adopter près de l’eau. Ensemble, nous pouvons contribuer à rendre les activités aquatiques plus sécuritaires pour tous », souligne Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion.

Tout au long de la semaine, les surveillants-sauveteurs animeront des activités ludiques qui abordent les règles de sécurité aquatique avec les jeunes. Des ateliers de coloriage, de création de bracelets et des activités de lecture et de bricolage à thématique aquatique seront proposés dans les piscines et les parcs de la ville.

Les familles pourront également rencontrer les sauveteurs lors de la fête de quartier du parc Lorne-Worsley, où un kiosque de sensibilisation sera installé avant la projection de Lilo & Stitch. Le film d'animation sera précédé d’une capsule de prévention sur la noyade.

Le vendredi, les jeunes recevront des tatouages temporaires et des autocollants à thématique aquatique lors de leur passage aux piscines extérieures Sainte-Madeleine et Saint-Jean-Baptiste. Les surveillants-sauveteurs profiteront de l’occasion pour échanger avec les familles et rappeler les principaux messages de prévention.

La semaine se conclura le samedi 25 juillet avec le cinéma à la piscine Saint-Jean-Baptiste, où une capsule vidéo sur la sécurité aquatique sera de nouveau présentée avant la projection du film Bob l’éponge. En complément de cette programmation, la brigade Splash de la Société de sauvetage sera de passage à Vaudreuil-Dorion les 15 et 22 juillet afin de sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques en matière de sécurité aquatique.

De son côté, la bibliothèque municipale mettra en valeur une sélection de livres portant sur la sécurité aquatique, à compter du 19 juillet. Les abonnés pourront aussi participer à une activité de création d’autocollants à thématique aquatique au LAB.

Enfin, durant toute la Semaine nationale de prévention de la noyade, un sifflet « Surveillant désigné » sera remis à l’hôtel de ville avec chaque permis d’installation de piscine ou permis de mise en conformité d’une piscine délivré par le Service de l’aménagement du territoire.

Par cette action, la Ville vise à rappeler qu’un adulte doit être désigné pour assurer une surveillance sans distraction des enfants lors de la baignade.

L’apprentissage de la natation : un outil essentiel de prévention

Selon de nombreux experts, l’apprentissage de la natation demeure l’un des meilleurs moyens de prévenir les noyades. La Ville de Vaudreuil-Dorion offre chaque année des cours de natation pour les enfants et les adultes, en plus de formations de sauvetage permettant de développer les compétences nécessaires pour intervenir en situation d’urgence.

L’inscription aux cours pour la session d’automne aura lieu à compter du lundi 31 août, 18 h, pour les résidents. Les citoyens sont invités à consulter la programmation des activités aquatiques sur le site Web de la Ville.