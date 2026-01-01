Une programmation renouvelée pour le Festival Nautique

Les municipalités voisines de Les Coteaux et de Coteau-du-Lac célébreront l'été en grand les 18 et 19 juillet. Le Festival Nautique revient pour une sixième édition qui animera les parcs Thomas-Monro et Louis-Stanislas-Pariseau.

Plusieurs activités gratuites seront accessibles les après-midis des journées du Festival. Nommons:

- Introduction à la voile légère ou croisière à bord d'un catamaran de 27 pieds;



- Canots, kayaks, pédalos, ainsi qu'une planche à pagaie (SUP) géante pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes à la fois;



- Des embarcations de type Optimist seront accessibles pour les enfants de 7 ans et plus;



- Des tours de bouée tractée seront offerts le samedi, cédant leur place à une initiation au wakeboard le dimanche.

Plaisirs au sec

La zone terrestre ne sera pas en reste, au bonheur de ceux qui préfèrent rester au sec, ou presque Les festivaliers pourront profiter d'une piscine de pédalos, de structures gonflables, d'un canon à mousse, de ping-pong mobile et des célèbres jeux de kermesse avec Circonflexe.

Il est à noter que la zone des jeux et de la piscine de pédalos restera ouverte jusqu’à 19 h 30 le samedi.



Plusieurs exposants et partenaires animeront également le site, notamment le Cercle de Fermières Des-Phares avec un atelier de bricolage nautique, une exposition de régate avec la jeune pilote coteauloise Alice Dion, la Garde côtière et sa mascotte Bobbie, ainsi que de l’animation par la Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé.

Le samedi 18 juillet, dès 20 h, la scène de L’Embouchure s'enflammera pour le grand rendez-vous musical du festival. Les spectateurs sont invités à venir vibrer au rythme d’Arpin Lépine, une figure montante de la scène musicale qui fusionne avec audace le country, le rap et le bluegrass. Une performance festive et énergique en plein air à ne pas manquer.

Signalons que l'engagement de Broccolini permet la gratuité des activités.