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En date du mardi 14 juillet

Coteau-du-Lac confirme la réouverture de sa piscine intermunicipale

durée 06h00
15 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Alors que les vacances de la construction sont à nos portes, la Ville de Coteau-du-Lac annonce, juste à temps, la réouverture de sa piscine intermunicipale à la suite d'un bris survenu dans les derniers jours. L'endroit est donc de nouveau accessible pour les cours de natation et d'aquaforme ou simplement pour une petite saucette improvisée. 

La piscine est ouverte tous les jours de la semaine jusqu'au 23 août 2026, selon l'horaire suivant:

- Lundi : 13 h à 17 h;

- Mardi au samedi : 13 h à 19 h;

- Dimanche : 10 h à 17 h;

Les jeunes des camps de jour sont présents à la piscine du lundi au vendredi, de 13 h à 15 h 30. La piscine demeure toutefois ouverte au public. L’accès à la piscine municipale est entièrement gratuit pour les résidents de Coteau-du-Lac et de Les Coteaux. Toutefois, la grille tarifiaire suivante est en vigueur pour les non-résidents: 

- 0 à 5 ans: 3 $ par jour ou 30 $ pour la passe de saison;

- 6 à 17 ans: 5 $ par jour ou 50 $ pour la passe de saison;

- 18 à 59 ans: 7 $ par jour ou 70 $ pour la passe de saison;

- 60 ans et plus: 5 $ par jour ou 50 $ pour la passe de saison; 

- Famille de 2 enfants et 2 adultes demeurant à la même adresse: 20 $ par jour ou 95 $ pour la passe de saison; 

 

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