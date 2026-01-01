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Notre-Dame-de-l'Île-Perrot: vérification des branchements d'égouts

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9 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Depuis les derniers jours, des techniciens de SIMO Management devront visiter certaines résidences à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot où un test de coloration est requis pour vérifier le branchement à l’égout municipal. 

Si le propriétaire ou le locataire est présent et disponible au moment de la visite du technicien, il procédera au test sur-le-champ.

Le test, d’une durée de 20-30 minutes, consiste à déposer une pastille de coloration dans la cuvette des toilettes de la propriété (au sous-sol et/ou au rez-de-chaussée), puis à actionner la chasse d’eau et à observer si la coloration apparaît dans le regard sanitaire ou pluvial localisé dans la rue. Les colorants utilisés ne tachent pas et ne comportent aucun danger pour la santé.

Si le propriétaire ou le locataire des lieux ne sont pas présents ou disponibles, un avis sera laissé à la porte et il faudra joindre le Guichet unique de la Ville au 514 453-4128 poste 2224 pour prendre rendez-vous afin qu’un technicien aille procéder au test dans la résidence ultérieurement au cours des mois de juillet et d’août 2026.

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot doit procéder à ces tests pour éliminer les rejets d’eaux usées à l’égout pluvial sur son territoire, conformément à ses obligations en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, en lien avec l’engagement 37 du gouvernement du Québec, dans le cadre de la Politique nationale de l’eau.

Les résidences visées sont sur les rues suivantes :

- 51e Ave;

- 56e Ave;

- Boulevard Perrot;

- Croissant Roussillon;

- Rue de la Rhapsodie;

- Rue de la Rivelaine;

- Rue de la Valline;

- Rue des Roseaux;

- Rue Lucien-Thériault;

- Rue Lucile-Teasdale;

- Rue Parmentier;

- Rue Picard;

- Rue Pierre-Ricard;

- Rue Reine-de-prés;

- Rue Renaud;

- Rue Rhéaume;

- Rue Rollinet;

- Rue Thomas-Denis;

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