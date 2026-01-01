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« une célébration de la diversité et de la créativité culinaire » - Danie Deschênes

Le Festival de la Soupe est à la recherche de nouveaux soupiers

durée 10h00
12 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Les invitations sont d'ores et déjà lancées concernant l'édition 2026 du Festival de la Soupe de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. La Ville invite donc les entreprises, restaurateurs, organismes et passionnés de cuisine à s’inscrire comme soupiers pour cet événement gourmand, qui se tiendra le 13 septembre prochain au Parc historique de la Pointe-du-Moulin.

Cette année encore, l’événement pourra compter sur la présence du chef et chronparcur culinaire Jonathan Garnier à titre de chef invité d’honneur.  En plus d’être une activité savoureuse, l’entrée au festival est gratuite pour tous.

Le chef invité d'honneur, Jonathan Garnier. Crédit photo: Courtoisie, Archives Néomédia

« Le Festival de la Soupe est avant tout une célébration de la diversité et de la créativité culinaire. Que l’on cuisine par passion à la maison ou dans un cadre professionnel, l’événement offre une vitrine exceptionnelle pour partager son savoir-faire avec des milliers de visiteurs », souligne Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

Chaque année, des milliers de visiteurs venus de la région et d'ailleurs découvrent le Festival de la Soupe ainsi que les créations des soupiers amateurs et professionnels. Dans une ambiance festive et conviviale, le public est invité à goûter aux différentes recettes, à rencontrer les participants et à voter pour ses coups de cœur.

Trouver de nouveaux participants

L’organisation du festival est actuellement à la recherche de nouveaux soupiers souhaitant relever le défi et faire découvrir leur créativité culinaire. Que ce soit pour promouvoir une entreprise, mettre en valeur un organisme ou simplement partager une passion pour la cuisine, le festival offre une occasion unique de se présenter devant un vaste public.

Les personnes intéressées à participer comme soupier peuvent obtenir tous les détails et soumettre leur inscription sur le site web de l'événement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 4 septembre.

« La soupe est un plat universel qui rassemble les gens autour d’une même table. Le Festival de la Soupe met en lumière des talents incroyables et permet de découvrir la richesse culinaire de notre communauté. J’invite tous les passionnés à tenter l’expérience », mentionne Jonathan Garnier.

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