Située au deuxième étage du Centre sportif Soulanges
Changement de point de contact pour louer la salle Maurice-Ravary
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Alors que la gestion du Centre sportif Soulanges est maintenant assurée par une régie intermunicipale formée de dix municipalités, la Municipalité de Saint-Polycarpe avise d'un changement en lien avec la location de la salle Maurice-Ravary. Situé au deuxième étage de l'aréna, l'endroit doit maintenant être réservé auprès du Centre sportif Soulanges.
Que ce soit pour organiser une fête, une réunion, une activité ou tout autre événement, l’équipe du Centre sportif Soulanges est maintenant le point de contact pour répondre aux questions et accompagner les personnes intéressées dans le processus de réservation.
Centre sportif Soulanges
100, rue des Loisirs, Saint-Polycarpe (Québec) J0P 1X0
450 265-3731 poste 21
coordonnateur@ricss.ca
N’hésitez pas à communiquer avec eux pour connaître les disponibilités, les tarifs ou pour une location de salle.