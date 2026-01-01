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Pendant quatre semaines

Des évaluateurs présents cet été à Très-Saint-Rédempteur

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8 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur désire informer sa population, propriétaires ou occupants, de la présence d'évaluateurs de la firme Leroux, Beaudry, Picard (LBP) et associés inc. sur le territoire municipal, et ce, pour les quatre prochaines semaines.

Ceux-ci ont pour mandat d’effectuer l’évaluation des immeubles et le maintien de l’inventaire, et ce, à l’égard de l’une des raisons suivantes:

- Vérification suite à une demande de permis de construction et/ou de rénovation;

- Vérification suite à l’achat d’une construction neuve;

- Vérification suite à l’achat d’une propriété.

Les évaluations se font sans préavis entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, à l’exception des jours fériés. Elles devraient s’échelonner sur environ 4 semaines.

Comment reconnaître les évaluateurs?

Les évaluateurs assignés possèdent une carte d’identité sur laquelle apparaît leur photographie et portent un dossard « inspecteur ».

Les évaluateurs suivants sont chargés de procéder aux inspections dans la municipalités:

- M. Zavier Berthelot;

- M. Tristan Grant;

- M. Jawad Hallak;

- M. Frédéric Michaud;

- M. Simon Ouellet;

- M. Jérémy Ouellet; 

Vous avez des doutes? Demandez-leur de s’identifier, ou contactez la firme LBP au 450 510-1771.

Rappelons que, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale aux articles 15, 16 et 18 du chapitre III.I, l’inspecteur est autorisé à visiter et à photographier les immeubles.

La Loi précise que le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit fournir ou rendre disponibles à l’évaluateur les renseignements relatifs au bien. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse ou entrave l’accès du bien à l’évaluateur est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.

 

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