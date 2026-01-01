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Dépôt du rapport financier 2025

La Ville de Vaudreuil-Dorion enregistre un surplus de 7,3 M$

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7 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le trésorier et directeur du Service des finances et de la trésorerie de Vaudreuil-Dorion, Marco Pilon, a présenté lundi soir le rapport financier 2025 de la Ville lors de la séance régulière du conseil municipal. La firme indépendante BCGO s'est chargée de l'audit des états financiers.
Les revenus des activités de fonctionnement ont atteint 123 474 506 $, tandis que les dépenses et affectations nettes totalisent 116 143 452 $. En faisant un calcul rapide, on obtient un surplus de fonctionnement à des fins fiscales de 7 331 054 $.

« Plusieurs sources de revenus ont dépassé les prévisions faites lors de la préparation du budget, notamment les services rendus, les droits de mutation, les amendes et les intérêts », souligne M. Pilon.

En effet, selon les données de la Ville, les revenus de services rendus se sont élevés à 9 576 015 $, les droits de mutation à 6 875 000 $, les amendes à 1 202 401 $ et les intérêts à 1 662 084 $, des montants supérieurs au budget initial. Finalement, des dépenses inférieures aux prévisions ont également contribué au surplus.

Au 31 décembre 2025, le surplus accumulé non affecté de la Ville s’établit à 7 813 517 $ et celui affecté à 8 617 916 $.

« Ce niveau de surplus demeure prudent et approprié pour une ville dont le budget dépasse les 127 millions. Il nous permet de maintenir une marge de manœuvre pour faire face aux imprévus, financer des dépenses non récurrentes au budget sans affecter le fardeau fiscal et soutenir des mesures ciblées, notamment en matière de résilience climatique et d’urgence », souligne le maire Paul Dumoulin.

Accompagner la croissance avec des investissements réfléchis

Les investissements réalisés en 2025 totalisent 43 775 475 $. Parmi ceux-ci, près de 10 000 000 $ ont été consacrés à des travaux majeurs sur la route de Lotbinière et la rue Chicoine, deux artères importantes du programme particulier d'urbanisme (PPU) entourant le secteur Harwood.

D’importants travaux ont également été effectués autour du nouvel hôpital en construction. Le tout vise à préparer les rues avoisinantes en vue de l'ouverture prévue pour 2028. La participation financière de la Société québécoise des infrastructures (SQI) est jugée importante dans ce dossier.

La dette à long terme s’élève à 274 678 351 $ au 31 décembre 2025, en hausse par rapport à 2024, requébécoise réalinfrastructuresjets majeurjugéestinés à soutenir la croissance soutenue de la Ville. Selon l'administration municipale, ces investissements profiteront autant aux citoyens actuels qu’aux générations futures.

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