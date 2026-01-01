Pincourt et Notre-Dame-de-l'Île-Perrot s’entendent avec leurs pompiers.

L’administration municipale de la Ville de Pincourt a annoncé cette semaine la signature d’une nouvelle convention collective avec les membres du Syndicat des pompiers et pompières de Pincourt et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

Cette entente est valide rétroactivement du 1ᵉʳ janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle marque la transformation du Service incendie de Pincourt qui dessert conjointement la ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot au moyen d’une entente intermunicipale depuis 2021, et prévoit une augmentation salariale totale de 19,75 % sur six ans.

Issue d'un processus de négociation amorcé à l’automne 2024, cette convention reflète la consolidation du service partagé entre les deux villes et instaure la mise en place d’une rotation d’équipes pour répondre aux appels, un taux horaire uniformisé pour l’ensemble des tâches effectuées et une couverture étendue de garde interne incendie 24/7.

Des élues satisfaites

« Je suis très fier de cette entente qui témoigne de l'excellente collaboration entre nos municipalités et nos pompiers, tout en assurant une stabilité durable de nos services de sécurité incendie. « Cette signature est une reconnaissance directe du dévouement de celles et ceux qui veillent quotidiennement sur nos familles », exprime le maire de Pincourt, Claude Comeau.

La mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Danie Deschênes, abonde dans le même sens: « Nous sommes très satisfaits de la conclusion de cette entente et remercions la Ville de Pincourt d’avoir mené les négociations, confirmant ainsi la saine collaboration entre nos villes en matière de sécurité incendie et pérennisant ce service essentiel pour nos citoyens et pour l’ensemble de la population de l’île Perrot. »

Bientôt le service de Pincourt/NDIP, deuxième service d’importance dans la MRC, comptera aussi la certification de sauvetage en effondrement de structure.

Sur le plan technique, la convention bonifie également les opportunités de formation continue pour assurer le maintien des nombreuses compétences pointues du service comme le sauvetage nautique, sur glace, en hauteur, en espaces clos ainsi qu’en désincarcération. Les équipes de sauvetage du Service de Pincourt/NDIP sont d’ailleurs chargées de la couverture régionale à ce chapitre.

« Les nouvelles réalités en protection incendie nous obligent à être plus agiles, et nous avons maintenant les leviers nécessaires pour assurer la continuité de nos services avec une organisation du travail plus performante et une meilleure couverture des risques », conclut Yanick Bernier, directeur du Service d’urgence et de protection incendie.