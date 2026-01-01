Une toute nouvelle patrouille municipale à L’Île-Perrot 

À compter du lundi 6 juillet, des agents de la ville patrouilleront le territoire municipal dans le cadre d'un projet pilote d'une durée de neuf mois. À travers ses opérations, ce nouveau service remplira une mission simple: préserver la quiétude et la qualité de vie des résidents.

La Ville procédera à un bilan suivant la période de neuf mois établie. Elle évaluera, en fonction du respect des règlements et des commentaires des citoyens, si le maintien de la patrouille municipale répond toujours aux besoins.

Dès maintenant, les patrouilleurs, vêtus d’un uniforme, sillonnent les parcs, les pistes cyclables et les rues de la ville à bord de leur véhicule clairement identifié. Ces agents font partie de la firme mandatée Groupe Logic-Or.

L’investissement pour ce mandat de neuf mois représente une dépense autorisée de 102 342,22 $

Leur mandat se concentre sur le respect de règlements liés aux nuisances quotidiennes, telles que le bruit, les zones de stationnement, la gestion des matières résiduelles, le port de la laisse pour les chiens et leur enregistrement, le colportage, l’arrosage ainsi que la fumée nuisible.

Une approche progressive

Présents principalement les soirs et les fins de semaine, leur présence accrue vise à répondre directement aux attentes des citoyens en matière de tranquillité et de sécurité.

« Tout comme la Ville, la patrouille municipale agit au service du bien-être des citoyens et des citoyennes. Son mandat consistera à veiller à la sécurité dans nos parcs, à assurer la propreté dans nos rues et à intervenir sur certaines incivilités pour le bien-être de notre communauté au quotidien », souligne le maire de L’Île-Perrot, Marc Deslauriers.

Pour favoriser une transition positive, le projet pilote se décline en deux étapes : la sensibilisation, qui durera trois semaines, suivie de la responsabilisation. Durant la première phase, seulement des avis seront remis. L’émission de constats d’infraction et d’amendes, si applicable, sera effective en seconde phase.

Cette mesure s’inscrit dans la vision globale « Mieux vivre ensemble à L’Île-Perrot », une campagne dédiée à sensibiliser la population à la responsabilité individuelle et collective pour maintenir un espace où il fait bon vivre.