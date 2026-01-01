Lancement de la politique des aînés et de la famille à Les Cèdres

C’est à la bibliothèque municipale, le 30 juin dernier, que la Municipalité des Cèdres a officiellement lancé sa politique pour les aînés et les familles. La ville a ainsi fusionné deux de ses engagements : la Politique familiale, en vigueur depuis 2014, et sa démarche Municipalité amie des aînés (MADA), amorcée en 2019, afin de mieux répondre aux besoins de ses quelque 7 145 résidents.

De mars 2025 à mars 2026, un comité de pilotage regroupant des représentants des milieux aîné, familial et jeunesse s'est réuni à sept reprises. À l'été 2025, la municipalité de Les Cèdres a mené trois activités de consultation. Ces exercices ont permis d'identifier les principaux enjeux et d'orienter les actions du plan sur trois ans.

Préoccupé par les chiffres

Si la municipalité a revu son plan et a décidé d’agir, c’est en partie en raison de données jugées inquiétantes. Entre 2015 et 2025, la population de 65 ans et plus a bondi de près de 60 % aux Cèdres. Il s’agit là d'une augmentation marquée, allant au-delà du rythme enregistré dans Vaudreuil-Soulanges et au Québec dans son ensemble.

Les projections de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) estiment que cette tendance se maintiendra dans les années à venir : une hausse additionnelle de 59,9 % du nombre d'aînés est prévue d’ici 2041.

Agir en fonction de deux grands axes

Dans son plan d'action, Les Cèdres veut premièrement devenir un milieu de vie encore plus dynamique et inclusif, notamment en bonifiant l'offre de loisirs et d'activités culturelles, en renforçant la participation citoyenne et en améliorant les communications municipales.

Concrètement, l’administration municipale prévoit de créer un club de lecture, d'organiser des cours sur l'utilisation des appareils numériques pour les aînés et d'ajouter des chroniques dédiées aux aînés et aux adolescents dans le bulletin municipal.

Au travers de ces projets, la mairie entend mettre sur pied des activités de rapprochement entre les différents groupes d'âge. La soirée du 30 juin s’est justement poursuivie avec des jeux de société intergénérationnels animés par la Ribouldingue.

Deuxièmement, la Municipalité désire s'adapter davantage aux besoins de ses résidents, entre autres en portant des actions dans le domaine de l'habitation, la sécurité, la mobilité, l'environnement et l'aménagement des espaces publics.

La municipalité veut d’ailleurs aménager le quai municipal en espace de rassemblement citoyen, créer un lieu intérieur de rencontre accessible à tous et améliorer les options de transport pour les aînés.