Programmation sur trois jours
Festival de cirque: à faire et voir vendredi
Le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion s'ouvre aujourd'hui, vendredi 26 juin. Les festivaliers n'auront pas à patienter trop longtemps avant d'en avoir plein la vue.
Qui dit Festival de cirque dit manèges (ils sont ouverts depuis 11 h) et animations de toute sorte dans les différents lieux des festivités, concentré autour de la rue Jeannotte.
Les amateurs de danse pourront se rendre à la Zone Cabaret dès 16 h 15 pour une performance du Studio de danse 118. Les prestations se termineront juste à temps pour laisser le temps aux festivaliers de trouver une place à la zone principale pour le début, à 19 h, de la soirée musicale.
Celle-ci sera lancée par DJ Simon Anthony. Il sera suivi, à 20 h, de RYMZ, artiste bien connu de la scène rap du Québec et de l'Europe.
La soirée se poursuivra sur des rythmes avec un spectacle du chanteur Loud. Ce dernier devrait monter sur scène à 21 h 30.
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